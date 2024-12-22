Кутья получится идеальной: как приготовить традиционное блюдо на Святвечер (видео)
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Блюдо получается ароматным, питательным и полезным
Кутья является главным блюдом рождественского стола. Раньше ее готовили почти каждый день, но сегодня традиция сохранилась только на три праздника: Рождество, Василия и Крещение. Это блюдо имеет глубокий символизм, связанный с честью памяти предков.
Поэтому важно приготовить кутью так, чтобы она была вкусной и понравилась всем. Как правильно это сделать, на своей Instagram-странице рассказала фудблогерка Мария Макарчук.
Как приготовить кутью на Святвечер
Ингредиенты:
- пшеница – 400 г;
- вода для варки – 1 л;
- мак – 150 г + вода, чтобы покрыла;
- орешки – 200 г;
- изюм – 200 г;
- мед – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Пшеницу тщательно промыть в холодной воде и оставить набухать на 2-3 часа.
2. Проварить в течение 30 минут, залив зерна водой в пропорции 1:3.
3.Мак залить водой и проварить до полного испарения воды.
4.Перебить блендером.
5.Залить изюм кипятком.
6.Орешки обжарить до характерного запаха.
7.Пшеницу соединить с медом и тщательно перемешать.
8.Добавить остальные ингредиенты и еще раз перемешать.