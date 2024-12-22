Кутья получится идеальной: как приготовить традиционное блюдо на Святвечер (видео)

Блюдо получается ароматным, питательным и полезным

Кутья является главным блюдом рождественского стола. Раньше ее готовили почти каждый день, но сегодня традиция сохранилась только на три праздника: Рождество, Василия и Крещение. Это блюдо имеет глубокий символизм, связанный с честью памяти предков.

Поэтому важно приготовить кутью так, чтобы она была вкусной и понравилась всем. Как правильно это сделать, на своей Instagram-странице рассказала фудблогерка Мария Макарчук.

Как приготовить кутью на Святвечер

Ингредиенты:

пшеница – 400 г;

вода для варки – 1 л;

мак – 150 г + вода, чтобы покрыла;

орешки – 200 г;

изюм – 200 г;

мед – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Пшеницу тщательно промыть в холодной воде и оставить набухать на 2-3 часа.

2. Проварить в течение 30 минут, залив зерна водой в пропорции 1:3.

3.Мак залить водой и проварить до полного испарения воды.

4.Перебить блендером.

5.Залить изюм кипятком.

6.Орешки обжарить до характерного запаха.

7.Пшеницу соединить с медом и тщательно перемешать.

8.Добавить остальные ингредиенты и еще раз перемешать.