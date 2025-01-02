Лучше, чем красная рыба: попробуйте такую селедку — другой не захочется (видео)
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Как замариновать рыбку особенно вкусно
В период зимних праздников особенно ценными становятся простые рецепты, не требующие много усилий, и одновременно гарантируют вкусный результат. Мы говорили, как приготовить аппетитный торт без выпечки. Теперь делимся рецептом вкуснейшего маринада для сельди.
Эта рыбка, замаринованная в кетчупе, получается вкуснее лосося. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге katia_cooking_.
Ингредиенты:
- Филе сельди – 600 г
- Кетчуп — 500 г
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Уксус – 3 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Смесь перцев – 1.5 ч. л.
Способ приготовления:
- Кетчуп перекладываем в маленький сотейник. Добавляем к нему соль, сахар, уксус и растительное масло, а также перцы. Перемешиваем и ставим на средний огонь.
- Постоянно помешивая, доводим до кипения. Провариваем 1 -2 минуты, не переставая помешивать, а затем снимаем с огня.
- Оставляем соус до полного охлаждения. Тем временем рыбу нарезаем небольшими кусочками.
- В емкость, где удобно будет мариновать рыбу (желательно с крышкой), кладем часть холодного соуса. Затем делаем слой рыбы. Таким образом, повторяем слои, пока не закончится рыба. Последним слоем должен быть соус.
- Ставим в холодильник минимум на 5 часов, а лучше – на ночь. После этого можно пробовать.
Рыбка выходит пряно-томатная, аппетитная, сбалансированная по вкусу. Это отличный рецепт как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как оригинально приготовить крабовый салат.