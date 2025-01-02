Лучше, чем красная рыба: попробуйте такую селедку — другой не захочется (видео)

Как замариновать рыбку особенно вкусно

В период зимних праздников особенно ценными становятся простые рецепты, не требующие много усилий, и одновременно гарантируют вкусный результат. Мы говорили, как приготовить аппетитный торт без выпечки. Теперь делимся рецептом вкуснейшего маринада для сельди.

Эта рыбка, замаринованная в кетчупе, получается вкуснее лосося. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге katia_cooking_.

Ингредиенты:

Филе сельди – 600 г

Кетчуп — 500 г

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус – 3 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Смесь перцев – 1.5 ч. л.

Способ приготовления:

Кетчуп перекладываем в маленький сотейник. Добавляем к нему соль, сахар, уксус и растительное масло, а также перцы. Перемешиваем и ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, доводим до кипения. Провариваем 1 -2 минуты, не переставая помешивать, а затем снимаем с огня. Оставляем соус до полного охлаждения. Тем временем рыбу нарезаем небольшими кусочками. В емкость, где удобно будет мариновать рыбу (желательно с крышкой), кладем часть холодного соуса. Затем делаем слой рыбы. Таким образом, повторяем слои, пока не закончится рыба. Последним слоем должен быть соус. Ставим в холодильник минимум на 5 часов, а лучше – на ночь. После этого можно пробовать.

Рыбка выходит пряно-томатная, аппетитная, сбалансированная по вкусу. Это отличный рецепт как на каждый день, так и к праздничному столу. Также мы рассказывали, как оригинально приготовить крабовый салат.