Раскрываем секрет идеального борща: исключите этот продукт, и вкус превзойдет ожидания (видео)

Один ингредиент из привычного "борщевого" набора только портит вкус

Борщ – это не просто блюдо, это целая культура. Его вкус зависит от обилия деталей. Мы рассказывали, чем заменить уксус в блюде. Теперь делимся советом, который может удивить многих. Дело в том, что один продукт, который многие считают важным, действительно не очень там нужен.

Это может удивить, но речь идет о картофеле. Она совершенно не нужна в борще! Считается, что картофель делает блюдо более сытным, однако на самом деле он "забивает" вкус борща, делая его менее ярким, насыщенным и оригинальным. Телеграф рассказывает об этом подробно.

Почему стоит попробовать борщ без картофеля?

Отсутствие картофеля позволяет в полной мере раскрыться вкусу других овощей, в частности, свеклы, моркови и капусты.

Такой борщ будет менее калорийным и более легким для желудка.

Борщ без картофеля – отличный способ удивить своих гостей и добавить разнообразия в семейное меню.

ШИ/Секрет вкусного борща

Как приготовить борщ без картофеля?

Принцип приготовления борща без картофеля остается неизменным. Главное – это качественные продукты и правильная последовательность их добавления. Если вы все же хотите добавить сытный компонент, обратите внимание на бобовые – фасоль, горох, чечевица добавят борщу белка и насытят его.

Попробуйте приготовить борщ без картофеля и вы убедитесь, что это блюдо может быть еще вкуснее и разнообразнее. Также мы делились рецептом удачного холодного борща.