Такая баночка должна быть в вашем холодильнике: дешевый перекус на все случаи жизни (видео)

Этим паштетом очень удобно перекусывать

Когда нужно сытно и быстро перекусить, на помощь приходят заготовки. Мы говорили, как приготовить вкусные вареники с капустой. Теперь делимся рецептом замечательного консервированного паштета.

Эта консерва очень выручает, когда приходят неожиданные гости или нужно быстро поесть. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета".

Ингредиенты:

Печень — 450 г

Подбрюшина свиная — 450 г

Молоко – 100-150 мл

Сельдерей корень — 100 г

Лук — 100 г

Перец черный молотый – 1/3 ч. л.

Мускатный орех – 1/3 ч. л.

Кориандр молотый – 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Подбрюшину нужно порезать крупными кусками и положить в кастрюлю вместе с сельдереем и луком. Залить водой так чтоб, мясо покрылось на 2 см. Варим 1,5-2 часа, за 30 минут до конца варки добавляем 1/3 ч. л. соли. Печень режем крупными кусками, заливаем молоком и ставим в холодильник. Когда подбрюшина сварится, вынимаем ее и овощи из бульона, чтобы остывали. Печень отцеживаем и обжариваем на смальце до румяной корочки. Когда все охладится, подбрюшину, печень и вареные овощи перемалываем на мясорубке с паштетной насадкой или перебиваем блендером. Добавляем специи и хорошо вымешиваем. Если масса получается слишком густая, в нее можно добавить бульон, в котором варилась побрюшина. Перекладываем в баночки, хорошо притрамбовывая. Наверх каждой баночки кладем несколько листиков розмарина и вдавливаем их в паштет. Накрываем крышками и ставим в противень, застеленный фольгой. Накрываем еще одним слоем фольги и ставим в прохладную духовку. Включаем ее на 150°C и стерилизуем баночки (200 мл – 1 час 30 минут). После этого выключаем духовку и оставляем банки еще на 15-20 минут.

Хранить такой паштет нужно в холодильнике, не больше трех месяцев. Также мы рассказывали, как из печени приготовить вкусный тортик.