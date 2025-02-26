Такая баночка должна быть в вашем холодильнике: дешевый перекус на все случаи жизни (видео)
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Этим паштетом очень удобно перекусывать
Когда нужно сытно и быстро перекусить, на помощь приходят заготовки. Мы говорили, как приготовить вкусные вареники с капустой. Теперь делимся рецептом замечательного консервированного паштета.
Эта консерва очень выручает, когда приходят неожиданные гости или нужно быстро поесть. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета".
Ингредиенты:
- Печень — 450 г
- Подбрюшина свиная — 450 г
- Молоко – 100-150 мл
- Сельдерей корень — 100 г
- Лук — 100 г
- Перец черный молотый – 1/3 ч. л.
- Мускатный орех – 1/3 ч. л.
- Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Подбрюшину нужно порезать крупными кусками и положить в кастрюлю вместе с сельдереем и луком. Залить водой так чтоб, мясо покрылось на 2 см.
- Варим 1,5-2 часа, за 30 минут до конца варки добавляем 1/3 ч. л. соли. Печень режем крупными кусками, заливаем молоком и ставим в холодильник.
- Когда подбрюшина сварится, вынимаем ее и овощи из бульона, чтобы остывали. Печень отцеживаем и обжариваем на смальце до румяной корочки.
- Когда все охладится, подбрюшину, печень и вареные овощи перемалываем на мясорубке с паштетной насадкой или перебиваем блендером. Добавляем специи и хорошо вымешиваем.
- Если масса получается слишком густая, в нее можно добавить бульон, в котором варилась побрюшина. Перекладываем в баночки, хорошо притрамбовывая.
- Наверх каждой баночки кладем несколько листиков розмарина и вдавливаем их в паштет. Накрываем крышками и ставим в противень, застеленный фольгой. Накрываем еще одним слоем фольги и ставим в прохладную духовку.
- Включаем ее на 150°C и стерилизуем баночки (200 мл – 1 час 30 минут). После этого выключаем духовку и оставляем банки еще на 15-20 минут.
Хранить такой паштет нужно в холодильнике, не больше трех месяцев. Также мы рассказывали, как из печени приготовить вкусный тортик.