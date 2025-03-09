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Легкий, бюджетный и вкусный: как приготовить салат с курицей и сельдереем (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Этот салат понравится всем
Этот салат понравится всем. Фото instagram.com

Быстрая и сытная закуска наскоро

Салат с курицей и сельдереем — это легкое, полезное и очень вкусное блюдо. Хрустящий сельдерей добавляет свежести, а нежная курятина делает салат сытным, идеально подходя как для обеда, так и для легкого ужина.

Если вам нравится сочетание курицы с яркими вкусовыми акцентами, попробуйте также салат с запеченной курицей и морковью по-корейски – он носит пикантный характер и прекрасно дополнит ваше меню! Рецептом салата с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить салат с курицей и сельдереем

Ингредиенты:

  • куриное филе вареное\печеное – 1 шт.;
  • стебли сельдерея – 2-3 шт.;
  • ананасы консервированные – ½ банки;
  • зеленое яблоко – 1 шт.;
  • творог – 100 г;
  • майонез\сметана\йогурт;

Способ приготовления:

1.Куриное филе и стебли сельдерея нарезать и выложить в миску.

2.Добавить нарезанные ананасы, очищенное зеленое яблоко и нарезанный кубиками сыр.

3. Заправить сметаной, йогуртом или майонезом и подать к столу.

Теги:
#Салат #Курица #Сельдерей #Готовим дома