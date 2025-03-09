Легкий, бюджетный и вкусный: как приготовить салат с курицей и сельдереем (видео)

Быстрая и сытная закуска наскоро

Салат с курицей и сельдереем — это легкое, полезное и очень вкусное блюдо. Хрустящий сельдерей добавляет свежести, а нежная курятина делает салат сытным, идеально подходя как для обеда, так и для легкого ужина.

Если вам нравится сочетание курицы с яркими вкусовыми акцентами, попробуйте также салат с запеченной курицей и морковью по-корейски – он носит пикантный характер и прекрасно дополнит ваше меню! Рецептом салата с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить салат с курицей и сельдереем

Ингредиенты:

куриное филе вареное\печеное – 1 шт.;

стебли сельдерея – 2-3 шт.;

ананасы консервированные – ½ банки;

зеленое яблоко – 1 шт.;

творог – 100 г;

майонез\сметана\йогурт;

Способ приготовления:

1.Куриное филе и стебли сельдерея нарезать и выложить в миску.

2.Добавить нарезанные ананасы, очищенное зеленое яблоко и нарезанный кубиками сыр.

3. Заправить сметаной, йогуртом или майонезом и подать к столу.