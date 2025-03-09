Легкий, бюджетный и вкусный: как приготовить салат с курицей и сельдереем (видео)
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Быстрая и сытная закуска наскоро
Салат с курицей и сельдереем — это легкое, полезное и очень вкусное блюдо. Хрустящий сельдерей добавляет свежести, а нежная курятина делает салат сытным, идеально подходя как для обеда, так и для легкого ужина.
Если вам нравится сочетание курицы с яркими вкусовыми акцентами, попробуйте также салат с запеченной курицей и морковью по-корейски – он носит пикантный характер и прекрасно дополнит ваше меню! Рецептом салата с нами поделились на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить салат с курицей и сельдереем
Ингредиенты:
- куриное филе вареное\печеное – 1 шт.;
- стебли сельдерея – 2-3 шт.;
- ананасы консервированные – ½ банки;
- зеленое яблоко – 1 шт.;
- творог – 100 г;
- майонез\сметана\йогурт;
Способ приготовления:
1.Куриное филе и стебли сельдерея нарезать и выложить в миску.
2.Добавить нарезанные ананасы, очищенное зеленое яблоко и нарезанный кубиками сыр.
3. Заправить сметаной, йогуртом или майонезом и подать к столу.