Самая вкусная паска: влажная и такая нежная, что распадается во рту (видео)
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Как приготовить вкусную паску
Вкусная паска — это королева пасхального стола. Мы рассказывали, как ее испечь. Теперь поделимся еще одним рецептом, с которым тесто получается влажным и таким нежным, что распадается во рту.
В кулинарном блоге chef.on.the.weekend поделились рецептом на 1 килограмм муки. Именно этот способ приготовления создает фантастическую структуру готового теста.
Ингредиенты:
- 1 кг муки
- 400 мл теплого молока
- 12 желтков
- 72 г дрожжей
- 200 г растопленного масла (не горячего)
- 320 г сахара
- 4 ч. л. ванильного сахара
- щепотка соли
- по желанию цедра апельсина или лимона, сухофрукты
Способ приготовления:
- В теплом молоке растворяем дрожжи, добавляем из общего количества 4 ст. л. сахара и 8 ст. л. муки. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.
- Затем следует перетереть желтки с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Масса должна стать пышной и светлой.
- Добавляем к ней опару, остальную просеянную муку и сливочное масло. Замешиваем эластичное тесто.
- Сухофрукты замачиваем в роме не менее чем на 30 минут. Тогда высушиваем полотенцем и обваливаем в 1 ст. л. муки. Затем добавляем цедру и сухофрукты в тесто. Тщательно перемешиваем.
- Накрываем емкость с тестом пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 10-12 часов. Если без холодильника, то 2 часа в теплом месте.
- После холодной ферментации извлекаем тесто из холодильника, даем ему согреться и подняться при комнатной температуре. Это может занять 2-2,5 часа. Разогреваем духовой шкаф до 200°C.
- Выкладываем тесто в формы. Ставим в разогретую духовку, но сразу понижаем температуру до 180°C. Выпекаем 45 минут до золотистой корочки. Если верх пасок начнет гореть, накрываем их фольгой.
Лучше всего после выпечки дать паскам остыть в форме 15-20 минут, а затем полностью охладить на решетке. Также мы рассказывали, как приготовить глазурь на желатине.