Самая вкусная паска: влажная и такая нежная, что распадается во рту (видео)

Как приготовить вкусную паску

Вкусная паска — это королева пасхального стола. Мы рассказывали, как ее испечь. Теперь поделимся еще одним рецептом, с которым тесто получается влажным и таким нежным, что распадается во рту.

В кулинарном блоге chef.on.the.weekend поделились рецептом на 1 килограмм муки. Именно этот способ приготовления создает фантастическую структуру готового теста.

Ингредиенты:

1 кг муки

400 мл теплого молока

12 желтков

72 г дрожжей

200 г растопленного масла (не горячего)

320 г сахара

4 ч. л. ванильного сахара

щепотка соли

по желанию цедра апельсина или лимона, сухофрукты

Способ приготовления:

В теплом молоке растворяем дрожжи, добавляем из общего количества 4 ст. л. сахара и 8 ст. л. муки. Перемешиваем и оставляем на 20 минут. Затем следует перетереть желтки с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Масса должна стать пышной и светлой. Добавляем к ней опару, остальную просеянную муку и сливочное масло. Замешиваем эластичное тесто. Сухофрукты замачиваем в роме не менее чем на 30 минут. Тогда высушиваем полотенцем и обваливаем в 1 ст. л. муки. Затем добавляем цедру и сухофрукты в тесто. Тщательно перемешиваем. Накрываем емкость с тестом пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 10-12 часов. Если без холодильника, то 2 часа в теплом месте. После холодной ферментации извлекаем тесто из холодильника, даем ему согреться и подняться при комнатной температуре. Это может занять 2-2,5 часа. Разогреваем духовой шкаф до 200°C. Выкладываем тесто в формы. Ставим в разогретую духовку, но сразу понижаем температуру до 180°C. Выпекаем 45 минут до золотистой корочки. Если верх пасок начнет гореть, накрываем их фольгой.

Лучше всего после выпечки дать паскам остыть в форме 15-20 минут, а затем полностью охладить на решетке. Также мы рассказывали, как приготовить глазурь на желатине.