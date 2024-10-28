Готовятся на скорую руку и первыми разлетаются со стола: простой рецепт сытного и быстрого блюда (видео)

Готовится быстро, получается вкусно

Лаваш – отличная основа для создания вкусных закусок в форме трубочек с разными начинками, запеканок и даже десертов. Кроме того, из лаваша можно сделать легкую закуску со скумбрией или хрустящие чипсы.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную запеканку из этого продукта с ветчиной, зеленью и сыром. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить закуску из лаваша

Ингредиенты:

лаваш круглый – 6-8 шт.;

ветчина – 300 г;

яйца – 3 шт.;

молоко – 400 мл;

сыр твердый – 130 г;

петрушка;

соль, перец;

масло и специи – по желанию;

Способ приготовления:

1. Лаваш завернуть, выложить в форму.

2.Ветчину разложить между лавашем.

3.В миске смешать яйца с молоком, добавить натертый сыр и измельченную петрушку, соль, перец, перемешать.

4. Эту смесь вылить равномерно на лаваш и оставить на 10 минут. Можно добавить еще кусочки сливочного масла.

5. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.