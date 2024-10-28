Готовятся на скорую руку и первыми разлетаются со стола: простой рецепт сытного и быстрого блюда (видео)
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Готовится быстро, получается вкусно
Лаваш – отличная основа для создания вкусных закусок в форме трубочек с разными начинками, запеканок и даже десертов. Кроме того, из лаваша можно сделать легкую закуску со скумбрией или хрустящие чипсы.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную запеканку из этого продукта с ветчиной, зеленью и сыром. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить закуску из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 6-8 шт.;
- ветчина – 300 г;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 400 мл;
- сыр твердый – 130 г;
- петрушка;
- соль, перец;
- масло и специи – по желанию;
Способ приготовления:
1. Лаваш завернуть, выложить в форму.
2.Ветчину разложить между лавашем.
3.В миске смешать яйца с молоком, добавить натертый сыр и измельченную петрушку, соль, перец, перемешать.
4. Эту смесь вылить равномерно на лаваш и оставить на 10 минут. Можно добавить еще кусочки сливочного масла.
5. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.