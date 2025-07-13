Возьмите курицу и несколько овощей: питательный обед будет готов уже через полчаса (видео)

Легко готовится из того, что всегда есть в холодильнике

Куриное филе – это универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Его тушат в сливочных или томатных соусах, готовят курицу по-крестьянски с овощами, запекают, жарят или добавляют в салаты.

А сегодня мы предлагаем легкий, полезный и очень ароматный вариант – запеченное куриное филе с овощами. Это не только вкусное, но и сбалансированное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Как приготовить курицу с овощами

Ингредиенты:

куриное филе – 700–800 г (по 150 г на порцию)

соль – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

сухой чеснок – 1 ч. л.

приправа к курице – 1 ч. л. (по желанию)

сметана – 2 ст. л.

овощи (можно миксовать по наличию):

картофель – 3-4 средних (около 500 г)

кабачок – 1 средний (300 г)

болгарский перец – 2 шт.

грибы (шампиньоны) – 300 г

лук – 1 большой или 2 средних

помидоры черри – 10–15 шт.

масло – 2–3 ст.л. (на все овощи)

твердый сыр – 100–150 г (тереть сверху после запекания)

микрогрин – для подачи (опционально)

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе.

2. Посолить, добавить паприку, сухой чеснок, приправу к курице, 2 столовые ложки сметаны.

3. Перемешать, оставить мариноваться хотя бы 15 минут.

4. Из пергамента сделать челноки (фольга тоже подойдет).

5. Разложить курицу по порциям.

6. Овощи посолить, добавить немного растительного масла.

7. Перемешать и выложить сверху на мясо.

8. Добавить помидоры черри для красоты и сочности.

9. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.