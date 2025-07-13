Візьміть курку та кілька овочів: поживний обід буде готовий уже за пів години (відео)
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Легко готується із того, що завжди є у холодильнику
Куряче філе — це універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Його тушкують у вершкових чи томатних соусах, готують курку по-селянськи з овочами, запікають, смажать або додають до салатів.
А сьогодні ми пропонуємо легкий, корисний і дуже ароматний варіант — запечене куряче філе з овочами. Це не лише смачна, а й збалансована страва, яка ідеально підійде для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".
Як приготувати курку з овочами
Інгредієнти:
- куряче філе – 700–800 г (по 150 г на порцію)
- сіль – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- сухий часник – 1 ч. л.
- приправа до курки – 1 ч. л. (за бажанням)
- сметана – 2 ст. л.
- овочі (можна міксувати за наявністю):
- картопля – 3-4 середні (близько 500 г)
- кабачок – 1 середній (300 г)
- болгарський перець – 2 шт.
- гриби (печериці) – 300 г
- цибуля – 1 велика або 2 середні
- помідори чері – 10–15 шт.
- олія – 2–3 ст.л. (на всі овочі)
- твердий сир – 100–150 г (терти зверху після запікання)
- мікрогрін – для подачі (опційно)
Спосіб приготування:
1. Нарізати куряче філе.
2. Посолити, додати паприку, сухий часник, приправу до курки, 2 столові ложки сметани.
3. Перемішати, залишити маринуватись хоча б на 15 хвилин.
4. З пергаменту зробити човники (фольга теж підійде).
5. Розкласти курку по порціях.
6. Овочі посолити, додати трохи олії.
7. Перемішати і викласти зверху на м’ясо.
8. Додати помідори чері для краси і соковитості.
9. Поставити в духовку на 45 хвилин за температури 180 градусів.