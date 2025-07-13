Рус

Візьміть курку та кілька овочів: поживний обід буде готовий уже за пів години (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніжне та апетитне м'ясо
Ніжне та апетитне м'ясо. Фото instagram.com

Легко готується із того, що завжди є у холодильнику

Куряче філе — це універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Його тушкують у вершкових чи томатних соусах, готують курку по-селянськи з овочами, запікають, смажать або додають до салатів.

А сьогодні ми пропонуємо легкий, корисний і дуже ароматний варіант — запечене куряче філе з овочами. Це не лише смачна, а й збалансована страва, яка ідеально підійде для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Як приготувати курку з овочами

Інгредієнти:

  • куряче філе – 700–800 г (по 150 г на порцію)
  • сіль – 1 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • сухий часник – 1 ч. л.
  • приправа до курки – 1 ч. л. (за бажанням)
  • сметана – 2 ст. л.
  • овочі (можна міксувати за наявністю):
  • картопля – 3-4 середні (близько 500 г)
  • кабачок – 1 середній (300 г)
  • болгарський перець – 2 шт.
  • гриби (печериці) – 300 г
  • цибуля – 1 велика або 2 середні
  • помідори чері – 10–15 шт.
  • олія – 2–3 ст.л. (на всі овочі)
  • твердий сир – 100–150 г (терти зверху після запікання)
  • мікрогрін – для подачі (опційно)

Спосіб приготування:

1. Нарізати куряче філе.

2. Посолити, додати паприку, сухий часник, приправу до курки, 2 столові ложки сметани.

3. Перемішати, залишити маринуватись хоча б на 15 хвилин.

4. З пергаменту зробити човники (фольга теж підійде).

5. Розкласти курку по порціях.

6. Овочі посолити, додати трохи олії.

7. Перемішати і викласти зверху на м’ясо.

8. Додати помідори чері для краси і соковитості.

9. Поставити в духовку на 45 хвилин за температури 180 градусів.

Теги:
#Овочі #Курка #Готуємо вдома