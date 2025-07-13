Візьміть курку та кілька овочів: поживний обід буде готовий уже за пів години (відео)

Легко готується із того, що завжди є у холодильнику

Куряче філе — це універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Його тушкують у вершкових чи томатних соусах, готують курку по-селянськи з овочами, запікають, смажать або додають до салатів.

А сьогодні ми пропонуємо легкий, корисний і дуже ароматний варіант — запечене куряче філе з овочами. Це не лише смачна, а й збалансована страва, яка ідеально підійде для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "emiliya.yevtushenko".

Як приготувати курку з овочами

Інгредієнти:

куряче філе – 700–800 г (по 150 г на порцію)

сіль – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

сухий часник – 1 ч. л.

приправа до курки – 1 ч. л. (за бажанням)

сметана – 2 ст. л.

овочі (можна міксувати за наявністю):

картопля – 3-4 середні (близько 500 г)

кабачок – 1 середній (300 г)

болгарський перець – 2 шт.

гриби (печериці) – 300 г

цибуля – 1 велика або 2 середні

помідори чері – 10–15 шт.

олія – 2–3 ст.л. (на всі овочі)

твердий сир – 100–150 г (терти зверху після запікання)

мікрогрін – для подачі (опційно)

Спосіб приготування:

1. Нарізати куряче філе.

2. Посолити, додати паприку, сухий часник, приправу до курки, 2 столові ложки сметани.

3. Перемішати, залишити маринуватись хоча б на 15 хвилин.

4. З пергаменту зробити човники (фольга теж підійде).

5. Розкласти курку по порціях.

6. Овочі посолити, додати трохи олії.

7. Перемішати і викласти зверху на м’ясо.

8. Додати помідори чері для краси і соковитості.

9. Поставити в духовку на 45 хвилин за температури 180 градусів.