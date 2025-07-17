Такие деруны получатся еще вкуснее: как их приготовить со сливочно-грибной начинкой (видео)
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Это блюдо станет вдвое вкуснее
Деруны — это традиционное блюдо из жареного тертого картофеля, которое любят и готовят во многих уголках Украины. Они могут быть простыми – только с луком и специями, или с начинками: мясом, сыром, грибами. Одна из самых известных вариаций — панский дерун, запеченный с мясом и щедро политый сливочным соусом.
Но сегодня предлагаю немного более легкий, но не менее вкусный вариант – деруны в нежном сливочно-грибном соусе. Это блюдо сочетает знакомый хрустящий вкус картофельных оладий и ароматную кремовую подливку с грибами – идеально как для обыденного обеда, так и для пиршеств. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить деруны со сливочно-грибной начинкой
Ингредиенты:
- картофель (средний) — 6-7 шт.;
- лук – 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- масло для жарки – по необходимости.
Начинка:
- грибы шампиньоны — 400-500 г;
- сливки 15–20% – 200 мл;
- лук репчатый – 1 шт.;
- сыр моцарелла — 180 г;
- соль, перец – по вкусу;
- масло для жарки – по необходимости.
Способ приготовления:
Нарезать грибы и обжарить на растительном масле.
Отдельно обжарить нарезанный лук до золотистости.
Вернуть грибы к луку, добавить сливки, соль и перец, тушить 5-7 минут.
Картофель и лук натереть или перебить блендером.
Добавить яйца, муку, соль и перец, перемешать.
Жарить большие драники на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.
Выкладывать слоями драники, соус и тертый сыр в форму.
Запекать 7–10 минут в духовке при 180 °C до расплавления сыра.