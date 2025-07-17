Такие деруны получатся еще вкуснее: как их приготовить со сливочно-грибной начинкой (видео)

Это блюдо станет вдвое вкуснее

Деруны — это традиционное блюдо из жареного тертого картофеля, которое любят и готовят во многих уголках Украины. Они могут быть простыми – только с луком и специями, или с начинками: мясом, сыром, грибами. Одна из самых известных вариаций — панский дерун, запеченный с мясом и щедро политый сливочным соусом.

Но сегодня предлагаю немного более легкий, но не менее вкусный вариант – деруны в нежном сливочно-грибном соусе. Это блюдо сочетает знакомый хрустящий вкус картофельных оладий и ароматную кремовую подливку с грибами – идеально как для обыденного обеда, так и для пиршеств. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить деруны со сливочно-грибной начинкой

Ингредиенты:

картофель (средний) — 6-7 шт.;

лук – 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

масло для жарки – по необходимости.

Начинка:

грибы шампиньоны — 400-500 г;

сливки 15–20% – 200 мл;

лук репчатый – 1 шт.;

сыр моцарелла — 180 г;

соль, перец – по вкусу;

масло для жарки – по необходимости.

Способ приготовления:

Нарезать грибы и обжарить на растительном масле.

Отдельно обжарить нарезанный лук до золотистости.

Вернуть грибы к луку, добавить сливки, соль и перец, тушить 5-7 минут.

Картофель и лук натереть или перебить блендером.

Добавить яйца, муку, соль и перец, перемешать.

Жарить большие драники на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.

Выкладывать слоями драники, соус и тертый сыр в форму.

Запекать 7–10 минут в духовке при 180 °C до расплавления сыра.