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Такие деруны получатся еще вкуснее: как их приготовить со сливочно-грибной начинкой (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Будете готовить исключительно по этому рецепту
Будете готовить исключительно по этому рецепту. Фото instagram.com

Это блюдо станет вдвое вкуснее

Деруны — это традиционное блюдо из жареного тертого картофеля, которое любят и готовят во многих уголках Украины. Они могут быть простыми – только с луком и специями, или с начинками: мясом, сыром, грибами. Одна из самых известных вариаций — панский дерун, запеченный с мясом и щедро политый сливочным соусом.

Но сегодня предлагаю немного более легкий, но не менее вкусный вариант – деруны в нежном сливочно-грибном соусе. Это блюдо сочетает знакомый хрустящий вкус картофельных оладий и ароматную кремовую подливку с грибами – идеально как для обыденного обеда, так и для пиршеств. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить деруны со сливочно-грибной начинкой

Ингредиенты:

  • картофель (средний) — 6-7 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • масло для жарки – по необходимости.

Начинка:

  • грибы шампиньоны — 400-500 г;
  • сливки 15–20% – 200 мл;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • сыр моцарелла — 180 г;
  • соль, перец – по вкусу;
  • масло для жарки – по необходимости.

Способ приготовления:

Нарезать грибы и обжарить на растительном масле.

Отдельно обжарить нарезанный лук до золотистости.

Вернуть грибы к луку, добавить сливки, соль и перец, тушить 5-7 минут.

Картофель и лук натереть или перебить блендером.

Добавить яйца, муку, соль и перец, перемешать.

Жарить большие драники на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки.

Выкладывать слоями драники, соус и тертый сыр в форму.

Запекать 7–10 минут в духовке при 180 °C до расплавления сыра.

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#Грибы #Драники #Готовим дома