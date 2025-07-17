Такі деруни вийдуть ще смачнішими: як їх приготувати із вершково-грибною начинкою (відео)

Ця страва стане удвічі смачнішою

Деруни — це традиційна страва зі смаженої тертої картоплі, яку люблять і готують у багатьох куточках України. Вони можуть бути простими — лише з цибулею та спеціями, або з начинками: м’ясом, сиром, грибами. Одна з найвідоміших варіацій — панський дерун, запечений з м’ясом і щедро политий вершковим соусом.

Але сьогодні пропоную трохи легший, але не менш смачний варіант — деруни у ніжному вершково-грибному соусі. Ця страва поєднує знайомий хрумкий смак картопляних оладок і ароматну кремову підливу з грибами — ідеально як для буденного обіду, так і для гостин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати деруни з вершково-грибною начинкою

Інгредієнти:

картопля (середня) — 6–7 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль, перець — за смаком;

олія для смаження — за потребою.

Начинка:

гриби печериці — 400–500 г;

вершки 15–20% — 200 мл;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сир моцарела — 180 г;

сіль, перець — за смаком;

олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування:

Нарізати гриби та обсмажити на олії.

Окремо обсмажити нарізану цибулю до золотистості.

Повернути гриби до цибулі, додати вершки, сіль і перець, тушкувати 5–7 хвилин.

Картоплю й цибулю натерти або перебити блендером.

Додати яйця, борошно, сіль і перець, перемішати.

Смажити великі деруни на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.

Викладати шарами деруни, соус і тертий сир у форму.

Запікати 7–10 хвилин у духовці при 180 °C — до розплавлення сиру.