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Такі деруни вийдуть ще смачнішими: як їх приготувати із вершково-грибною начинкою (відео)

Автор
Марія Швець
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Готуватимете винятково за цим рецептом
Готуватимете винятково за цим рецептом. Фото instagram.com

Ця страва стане удвічі смачнішою

Деруни — це традиційна страва зі смаженої тертої картоплі, яку люблять і готують у багатьох куточках України. Вони можуть бути простими — лише з цибулею та спеціями, або з начинками: м’ясом, сиром, грибами. Одна з найвідоміших варіацій — панський дерун, запечений з м’ясом і щедро политий вершковим соусом.

Але сьогодні пропоную трохи легший, але не менш смачний варіант — деруни у ніжному вершково-грибному соусі. Ця страва поєднує знайомий хрумкий смак картопляних оладок і ароматну кремову підливу з грибами — ідеально як для буденного обіду, так і для гостин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати деруни з вершково-грибною начинкою

Інгредієнти:

  • картопля (середня) — 6–7 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія для смаження — за потребою.

Начинка:

  • гриби печериці — 400–500 г;
  • вершки 15–20% — 200 мл;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сир моцарела — 180 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія для смаження — за потребою.

Спосіб приготування:

Нарізати гриби та обсмажити на олії.

Окремо обсмажити нарізану цибулю до золотистості.

Повернути гриби до цибулі, додати вершки, сіль і перець, тушкувати 5–7 хвилин.

Картоплю й цибулю натерти або перебити блендером.

Додати яйця, борошно, сіль і перець, перемішати.

Смажити великі деруни на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.

Викладати шарами деруни, соус і тертий сир у форму.

Запікати 7–10 хвилин у духовці при 180 °C — до розплавлення сиру.

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#Гриби #Деруни #Готуємо вдома