Такі деруни вийдуть ще смачнішими: як їх приготувати із вершково-грибною начинкою (відео)
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Ця страва стане удвічі смачнішою
Деруни — це традиційна страва зі смаженої тертої картоплі, яку люблять і готують у багатьох куточках України. Вони можуть бути простими — лише з цибулею та спеціями, або з начинками: м’ясом, сиром, грибами. Одна з найвідоміших варіацій — панський дерун, запечений з м’ясом і щедро политий вершковим соусом.
Але сьогодні пропоную трохи легший, але не менш смачний варіант — деруни у ніжному вершково-грибному соусі. Ця страва поєднує знайомий хрумкий смак картопляних оладок і ароматну кремову підливу з грибами — ідеально як для буденного обіду, так і для гостин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати деруни з вершково-грибною начинкою
Інгредієнти:
- картопля (середня) — 6–7 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- олія для смаження — за потребою.
Начинка:
- гриби печериці — 400–500 г;
- вершки 15–20% — 200 мл;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сир моцарела — 180 г;
- сіль, перець — за смаком;
- олія для смаження — за потребою.
Спосіб приготування:
Нарізати гриби та обсмажити на олії.
Окремо обсмажити нарізану цибулю до золотистості.
Повернути гриби до цибулі, додати вершки, сіль і перець, тушкувати 5–7 хвилин.
Картоплю й цибулю натерти або перебити блендером.
Додати яйця, борошно, сіль і перець, перемішати.
Смажити великі деруни на розігрітій олії з обох боків до рум’яної скоринки.
Викладати шарами деруни, соус і тертий сир у форму.
Запікати 7–10 хвилин у духовці при 180 °C — до розплавлення сиру.