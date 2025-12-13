Для смачного крабового салату кукурудза не потрібна: ось чим її замінити
Простий, яскравий і легкий салат усього з трьох інгредієнтів
Салати з крабових паличок можна назвати звичною стравою на щоденному та святковому столі. Якщо класичний варіант вам приївся, спробуйте новий рецепт салату з крабових паличок "Червона рута", де замість кукурудзи додається гранат.
Такий салат з крабових паличок можна приготувати буквально за кілька хвилин для сімейної вечері, несподіваних гостей або взяти на замітку як легку закуску на святковий стіл. Рецептом поділилися на сайті "Господинька".
Інгредієнти:
- Гранат – 1 шт.
- Крабові палички – 220 г
- Яйця варені – 5 шт.
- Майонез – 1 ст. л.
- Кріп для прикраси
Етапи приготування
- Наріжте кубиками крабові палички та відварені яйця.
- Додайте гранат.
- Заправте салат майонезом та перемішайте.
- Перед подачею прикрасьте салат кропом.