Для смачного крабового салату кукурудза не потрібна: ось чим її замінити

Простий, яскравий і легкий салат усього з трьох інгредієнтів

Салати з крабових паличок можна назвати звичною стравою на щоденному та святковому столі. Якщо класичний варіант вам приївся, спробуйте новий рецепт салату з крабових паличок "Червона рута", де замість кукурудзи додається гранат.

Такий салат з крабових паличок можна приготувати буквально за кілька хвилин для сімейної вечері, несподіваних гостей або взяти на замітку як легку закуску на святковий стіл. Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти:

Гранат – 1 шт.

Крабові палички – 220 г

Яйця варені – 5 шт.

Майонез – 1 ст. л.

Кріп для прикраси

Етапи приготування