Рус

Для смачного крабового салату кукурудза не потрібна: ось чим її замінити

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат із крабових паличок та граната "Червона рута"
Салат із крабових паличок та граната "Червона рута". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий, яскравий і легкий салат усього з трьох інгредієнтів

Салати з крабових паличок можна назвати звичною стравою на щоденному та святковому столі. Якщо класичний варіант вам приївся, спробуйте новий рецепт салату з крабових паличок "Червона рута", де замість кукурудзи додається гранат.

Такий салат з крабових паличок можна приготувати буквально за кілька хвилин для сімейної вечері, несподіваних гостей або взяти на замітку як легку закуску на святковий стіл. Рецептом поділилися на сайті "Господинька".

Інгредієнти:

  • Гранат – 1 шт.
  • Крабові палички – 220 г
  • Яйця варені – 5 шт.
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Кріп для прикраси

Етапи приготування

  1. Наріжте кубиками крабові палички та відварені яйця.
  2. Додайте гранат.
  3. Заправте салат майонезом та перемішайте.
  4. Перед подачею прикрасьте салат кропом.
Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска #Крабові палички