"Сніговичок", який здивує гостей: ефектна новорічна закуска (відео)
На Новий рік зазвичай готують різноманітні тематичні страви, які не лише смакують, а й створюють настрій свята.
Особливу популярність мають закуски у вигляді фігурок, зокрема цікава закуска "Ялинка". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати не менш ефектний варіант — ніжну та оригінальну закуску "Сніговичок". Вона виглядає казково, готується легко і неодмінно викличе захват у гостей. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Апетитна_Yummy-Yummy Kitchen_Кухня".
Як приготувати закуску "Сніговик"
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- крабові палички – 150 г;
- плавлений сирок або твердий сир – 2 шт.;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- часник – 1–2 зубчики;
- майонез, сметана або йогурт – 2–3 ст. л.;
- соломка – для декору;
- маслини – для декору;
- помідор – для декору;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця, охолодити і очистити.
- Натерти білки з трьох яєць на дрібній тертці і відкласти в окрему миску.
- Натерти цілі яйця, крабові палички та сир.
- Додати сіль, перець, подрібнений часник і майонез або сметану чи йогурт, добре перемішати.
- Сформувати кульки однакового розміру.
- Обваляти кожну кульку в подрібнених білках.
- Скласти сніговичків і прикрасити соломкою, маслинами та шматочками помідора.
Подавати закуску на великій плоскій тарілці або дерев’яній дошці, викладаючи сніговичків рядами або у вигляді композиції. Обсипати зеленню для імітації снігу та зими, додати кілька ягід журавлини для яскравості. Чудово поєднується з канапками, сирними тарілками та легкими м’ясними закусками.
Закуска "Сніговичок" — це не просто страва, а справжній новорічний настрій на тарілці. Вона легка у приготуванні, вражає виглядом і чудово смакує. Така закуска зробить ваш святковий стіл яскравішим і подарує щирі усмішки гостям.