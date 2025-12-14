Рус

"Сніговичок", який здивує гостей: ефектна новорічна закуска (відео)

Марія Швець
Дата публікації
Закуска "Сніговичок"
Закуска "Сніговичок". Фото youtube.com

На Новий рік зазвичай готують різноманітні тематичні страви, які не лише смакують, а й створюють настрій свята.

Особливу популярність мають закуски у вигляді фігурок, зокрема цікава закуска "Ялинка". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати не менш ефектний варіант — ніжну та оригінальну закуску "Сніговичок". Вона виглядає казково, готується легко і неодмінно викличе захват у гостей. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Апетитна_Yummy-Yummy Kitchen_Кухня".

Як приготувати закуску "Сніговик"

Інгредієнти:

  • яйця – 5 шт.;
  • крабові палички – 150 г;
  • плавлений сирок або твердий сир – 2 шт.;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;
  • часник – 1–2 зубчики;
  • майонез, сметана або йогурт – 2–3 ст. л.;
  • соломка – для декору;
  • маслини – для декору;
  • помідор – для декору;

Спосіб приготування:

  1. Відварити яйця, охолодити і очистити.
  2. Натерти білки з трьох яєць на дрібній тертці і відкласти в окрему миску.
  3. Натерти цілі яйця, крабові палички та сир.
  4. Додати сіль, перець, подрібнений часник і майонез або сметану чи йогурт, добре перемішати.
  5. Сформувати кульки однакового розміру.
  6. Обваляти кожну кульку в подрібнених білках.
  7. Скласти сніговичків і прикрасити соломкою, маслинами та шматочками помідора.

Подавати закуску на великій плоскій тарілці або дерев’яній дошці, викладаючи сніговичків рядами або у вигляді композиції. Обсипати зеленню для імітації снігу та зими, додати кілька ягід журавлини для яскравості. Чудово поєднується з канапками, сирними тарілками та легкими м’ясними закусками.

Закуска "Сніговичок" — це не просто страва, а справжній новорічний настрій на тарілці. Вона легка у приготуванні, вражає виглядом і чудово смакує. Така закуска зробить ваш святковий стіл яскравішим і подарує щирі усмішки гостям.

