Праздник начинается с этой "елки": закуска, создающая новогоднее настроение (видео)
Вкусное и эффектное блюдо
На Новый год в основном готовят проверенные салаты, среди которых часто можно увидеть салат из курицы и горошка. Эти блюда стали классикой праздничного стола. Однако каждый год хочется добавить что-то новое и оригинальное. Сегодня мы предлагаем приготовить яркую праздничную закуску "Елка", которая сразу создает новогоднее настроение и украшает любой стол. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Анна Шмигирина".
Как приготовить закуску "Елка"
Ингредиенты:
- сырок "Дружба" — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- укроп – небольшой пучок;
- зерна граната – для декора;
Способ приготовления:
- Отварить яйца вкрутую и очистить.
- Натереть яйца и сырки на мелкой терке.
- Измельчить чеснок и укроп.
- Смешайте все ингредиенты с майонезом до однородной массы.
- Сформировать массу в виде елки на тарелке.
- Украсить сверху зернами граната и веточками укропа.
Подавать охлажденную закуску на плоской праздничной тарелке. Для более яркой подачи можно добавить звездочку из моркови или болгарского перца, а вокруг выложить свежую зелень. Хорошо подходит с тостами, крекерами или свежим хлебом.
Эта закуска не только вкусна, но и очень эффектна снаружи. Она непременно понравится гостям и исчезнет со стола одной из первых. Обязательно попробуйте приготовить ее в этом году, чтобы придать празднику немного обаяния.