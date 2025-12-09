Праздник начинается с этой "елки": закуска, создающая новогоднее настроение (видео)

Вкусное и эффектное блюдо

На Новый год в основном готовят проверенные салаты, среди которых часто можно увидеть салат из курицы и горошка. Эти блюда стали классикой праздничного стола. Однако каждый год хочется добавить что-то новое и оригинальное. Сегодня мы предлагаем приготовить яркую праздничную закуску "Елка", которая сразу создает новогоднее настроение и украшает любой стол. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Анна Шмигирина".

Как приготовить закуску "Елка"

Ингредиенты:

сырок "Дружба" — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

укроп – небольшой пучок;

зерна граната – для декора;

Способ приготовления:

Отварить яйца вкрутую и очистить. Натереть яйца и сырки на мелкой терке. Измельчить чеснок и укроп. Смешайте все ингредиенты с майонезом до однородной массы. Сформировать массу в виде елки на тарелке. Украсить сверху зернами граната и веточками укропа.

Подавать охлажденную закуску на плоской праздничной тарелке. Для более яркой подачи можно добавить звездочку из моркови или болгарского перца, а вокруг выложить свежую зелень. Хорошо подходит с тостами, крекерами или свежим хлебом.

Эта закуска не только вкусна, но и очень эффектна снаружи. Она непременно понравится гостям и исчезнет со стола одной из первых. Обязательно попробуйте приготовить ее в этом году, чтобы придать празднику немного обаяния.