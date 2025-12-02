Для идеальной жареной картошки нужен один ингредиент: что добавить в сковороду

Добавьте простой продукт, чтобы получить идеальную корочку без пригорания

Приготовление жареной картошки кажется не очень сложным делом. Берешь картошку, нарезаешь, кидаешь на сковороду — и готово. На самом же деле часто получается так, что картошка либо разваливается на куски, либо получается недожаренной внутри, либо прилипает ко дну. У каждого есть свои секреты, как приготовить жареную картошку с золотисто-хрустящей корочкой и нежной, мягенькой серединкой.

Своими трюками поделилась и кулинарная блогерша Диана Куликовская. Она советует добавлять в масло во время жарки пшеничную муку. По ее словам, благодаря этому картофель никогда не разваливается, получается идеально хрустящим и не пригорает.

Как жарить картошку с корочкой — лайфхак

Во-первых, старайтесь нарезать всю картошку одинаковыми кусочками (толщиной примерно 5–7 мм). Ровные кусочки приготовятся одновременно, поэтому одна часть не разваливается, пока другая еще сырая.

Затем разогрейте сковороду, налейте растительное масло так, чтобы дно было полностью покрыто. Когда масло хорошо нагреется, всыпьте 1 столовую ложку муки (на стандартную большую сковороду), быстро размешайте ее с маслом до однородности. Сразу выложите нарезанный картофель, перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся тоненьким мучным "налетом".

Жарьте на средне-сильном огне. Самое главное – не трогайте картофель первые 5–7 минут, пока снизу не образуется красивая золотистая корочка. Затем переверните один раз. В общем, перемешивайте не более 4–5 раз за все время жарки. Чем чаще перемешивать картофель, тем выше риск, что он развалится.

Также нне накрывайте сковороду крышкой, если хотите получить картошку с корочкой.