Кришталево прозорий та без желатину: як приготувати ідеальний холодець (відео)

Дізнайтесь, що зробити, щоб холодець застиг сам

Зимові свята важко уявити без холодцю на столі. Приготувати смачний прозорий холодець без желатину не так складно, як може здатися на перший погляд. Все, що потрібно — це достатньо часу, терпіння та дотримання кількох простих рекомендацій.

На YouTube-каналі "Смаколики Юлі" наочно показали, як приготувати холодець без зайвих домішок.

Як приготувати прозорий холодець без желатину — корисні поради

Для приготування беріть яловичі та свинячі рульки, ніжки та домашню птицю — ці інгредієнти дадуть потрібну кількість колагену для природного застигання бульйону.

Напередодні приготування замочіть м'ясо та добре зачистіть шкурки.

Вчасно та ретельно прибирайте піну з бульйону.

Не доливайте воду під час варіння. Це дозволяє зберегти всі корисні речовини в бульйоні та отримати насичений смак.

Варіть на малому вогні. Чим повільніше вариться холодець, тим прозорішим він буде.

Як приготувати холодець — покроковий рецепт

Інгредієнти

М'ясна основа (загальна вага ~6 кг):

Свиняча та яловича рульки

Свиняча ніжка (розрізана вздовж до копитця).

Яловичина (м’якоть).

Домашній півник (розрізаний на 2-4 частини).

За бажанням: свинячі вушка, хвости або курячі лапки.

Вода: 6 літрів (розрахунок: 1 л води на 1 кг м'яса).

Овочі та спеції:

Цибуля — 2 шт. (одну залишити в лушпинні для золотистого кольору).

Морква — 1-2 шт.

Корінь селери — невеликий шматочок.

Часник — 2 головки.

Лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець.

Сіль та мелений чорний перець — за смаком.

Покрокове приготування

Усе м'ясо замочіть у холодній воді (найкраще на ніч). Злийте воду. Шкірку рульок та ніжок ретельно зачистіть ножем і добре промийте під проточною водою. Викладіть м'ясо у велику каструлю. Залийте водою, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Обов'язково злийте всю першу воду разом із піною. Промийте м'ясо та саму каструлю від залишків білка. Залийте м'ясо чистою водою (6 л). Додайте 1 ст. л. солі, щоб краще виходив "шум". Варіть на мінімальному вогні без кришки (або ледь прикривши, підклавши дерев'яну лопатку). Постійно знімайте піну, поки бульйон не стане кришталево чистим та не доливайте воду. Через 1 годину варіння додайте моркву, корінь селери, цибулю (одну в лушпинні) та спеції горошком. Додайте ще 1 ст. л. солі. Продовжуйте варити на малому вогні загалом 6–7 годин. М'ясо має вільно відходити від кістки. Вийміть овочі та м'ясо. Дайте м'ясу трохи охолонути. У гарячий бульйон додайте пропущений через прес часник та сіль. Бульйон має здаватися трохи пересоленим — тоді в застиглому вигляді смак буде ідеальним. Дайте бульйону настоятися з часником, а потім процідіть його через дрібне сито. Зніміть основний жир ложкою. Щоб прибрати залишки, промокніть поверхню бульйону паперовим рушником або серветкою кілька разів. М'ясо розберіть руками на волокна (довгі можна підрізати ножем). Кістки та зайву шкіру видаліть. Розкладіть м'ясо у форми. Прикрасьте нарізаною вареною морквою. Обережно залийте бульйоном. Зверху можна присипати меленим чорним перцем і злегка перемішати виделкою, щоб морква занурилася.

Залиште холодець при кімнатній температурі до повного охолодження, а потім переставте у холодильник до повного застигання.