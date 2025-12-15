Яскравий новорічний салат "Малахіт": гості будуть у захваті від цієї страви (відео)
Приготувати цей салат не складе труднощів
На Новий рік заведено готувати не лише смачні, а й красиві страви, які ефектно виглядають на столі. Салат "Малахіт" із куркою та ківі — якраз із таких новорічних рецептів. Він привертає увагу яскравим оформленням, а поєднання курки, сиру, яєць і ківі робить смак закуски незабутнім.
Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі Inga cooking. Ця страва точно стане справжньою окрасою на святковому столі.
Інгредієнти
- Відварена куряча грудка 300 г
- Твердий сир 120 г
- Яйця відварені 4 шт.
- Кукурудза консервована 100 г
- Ківі 3 шт.
- Морква відварена 1 шт.
- Майонез до смаку
Етапи приготування
- Склянку змастіть олією і встановіть у центр пласкої страви.
- Натріть відварені яйця на великій тертці. Викладіть їх першим шаром навколо склянки та змастіть майонезом.
- Наріжте відварену курячу грудку дрібними шматочками. Викладіть другим шаром і змастіть майонезом.
- Натріть відварену моркву на великій тертці. Викладіть третім шаром і змастіть майонезом.
- Натріть твердий сир на великій тертці. Викладіть четвертим шаром і змастіть майонезом.
- Викладіть консервовану кукурудзу останнім (п’ятим) шаром. Цей шар майонезом не змащується.
- Обережно вийміть склянку з центру салату. Прикрасьте поверхню та боки салату шматочками ківі, імітуючи браслет.
- Поставте салат у холодильник для просочення на 1–2 години.