Яскравий новорічний салат "Малахіт": гості будуть у захваті від цієї страви (відео)

Наталя Граковська
Салат з курячою грудкою та ківі "Малахіт"
Салат з курячою грудкою та ківі "Малахіт". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Приготувати цей салат не складе труднощів

На Новий рік заведено готувати не лише смачні, а й красиві страви, які ефектно виглядають на столі. Салат "Малахіт" із куркою та ківі — якраз із таких новорічних рецептів. Він привертає увагу яскравим оформленням, а поєднання курки, сиру, яєць і ківі робить смак закуски незабутнім.

Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі Inga cooking. Ця страва точно стане справжньою окрасою на святковому столі.

Інгредієнти

  • Відварена куряча грудка 300 г
  • Твердий сир 120 г
  • Яйця відварені 4 шт.
  • Кукурудза консервована 100 г
  • Ківі 3 шт.
  • Морква відварена 1 шт.
  • Майонез до смаку

Етапи приготування

  1. Склянку змастіть олією і встановіть у центр пласкої страви.
  2. Натріть відварені яйця на великій тертці. Викладіть їх першим шаром навколо склянки та змастіть майонезом.
  3. Наріжте відварену курячу грудку дрібними шматочками. Викладіть другим шаром і змастіть майонезом.
  4. Натріть відварену моркву на великій тертці. Викладіть третім шаром і змастіть майонезом.
  5. Натріть твердий сир на великій тертці. Викладіть четвертим шаром і змастіть майонезом.
  6. Викладіть консервовану кукурудзу останнім (п’ятим) шаром. Цей шар майонезом не змащується.
  7. Обережно вийміть склянку з центру салату. Прикрасьте поверхню та боки салату шматочками ківі, імітуючи браслет.
  8. Поставте салат у холодильник для просочення на 1–2 години.
