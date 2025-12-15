Яскравий новорічний салат "Малахіт": гості будуть у захваті від цієї страви (відео)

Приготувати цей салат не складе труднощів

На Новий рік заведено готувати не лише смачні, а й красиві страви, які ефектно виглядають на столі. Салат "Малахіт" із куркою та ківі — якраз із таких новорічних рецептів. Він привертає увагу яскравим оформленням, а поєднання курки, сиру, яєць і ківі робить смак закуски незабутнім.

Рецептом салату поділилися на YouTube-каналі Inga cooking. Ця страва точно стане справжньою окрасою на святковому столі.

Інгредієнти

Відварена куряча грудка 300 г

Твердий сир 120 г

Яйця відварені 4 шт.

Кукурудза консервована 100 г

Ківі 3 шт.

Морква відварена 1 шт.

Майонез до смаку

Етапи приготування