Один ингредиент сделает горох мягким за считанные минуты: об этом трюке знают только опытные хозяйки (видео)

Чтобы быстро приготовить горох, не обязательно замачивать его на ночь

Пюре является традиционным гарниром, знакомым многим с детства. Чаще всего его готовят из картофеля, но гороховое пюре – не менее вкусный и более питательный вариант. Оно богато растительным белоком, клетчаткой и микроэлементами, хорошо насыщает и сочетается с мясными, рыбными и овощными блюдами.

Несмотря на это, многие избегают блюда из гороха из-за длительного приготовления. На самом же деле есть простые способы значительно сократить процесс и получить нежное, однородное пюре. Одним из таких советов с нами поделилась кулинарная блогерша diana_kulikovska.

Как приготовить гороховое пюре быстро

Ингредиенты:

Горох колотый — 200 г

Сода – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Кипяток

Соль — по вкусу

Сливночное масло — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокую миску насыпьте горох, добавьте соду и сахар. Залейте все крутым крутым кипятком так, чтобы вода покрывала горох на 2–3 см. После настаивания горох следует промыть под проточной водой минимум 4–5 раз. Пересыпьте горох в кастрюлю (желательно с толстым дном) и снова залейте кипятком в пропорции 1:2. Варите на среднем огне 15-20 минут. Когда горох стал мягким и стал распадаться, слейте лишнюю воду (если она осталась), добавьте соль и сливочное масло.

Как и с чем подавать

Гороховое пюре идеально дополняют шкварки и жареный лук. Если хочется чего-нибудь полегче или постный вариант, замените шкварки на копченую паприку и несколько капель оливкового масла. Если пюре осталось на следующий день, из него можно приготовить гороховые котлеты, добавив немного муки и обжарив на сковороде.