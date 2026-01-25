Укр

Один ингредиент сделает горох мягким за считанные минуты: об этом трюке знают только опытные хозяйки (видео)

Наталья Граковская
Гороховое пюре
Гороховое пюре. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чтобы быстро приготовить горох, не обязательно замачивать его на ночь

Пюре является традиционным гарниром, знакомым многим с детства. Чаще всего его готовят из картофеля, но гороховое пюре – не менее вкусный и более питательный вариант. Оно богато растительным белоком, клетчаткой и микроэлементами, хорошо насыщает и сочетается с мясными, рыбными и овощными блюдами.

Несмотря на это, многие избегают блюда из гороха из-за длительного приготовления. На самом же деле есть простые способы значительно сократить процесс и получить нежное, однородное пюре. Одним из таких советов с нами поделилась кулинарная блогерша diana_kulikovska.

Как приготовить гороховое пюре быстро

Ингредиенты:

  • Горох колотый — 200 г
  • Сода – 1 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Кипяток
  • Соль — по вкусу
  • Сливночное масло — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску насыпьте горох, добавьте соду и сахар. Залейте все крутым крутым кипятком так, чтобы вода покрывала горох на 2–3 см.
  2. После настаивания горох следует промыть под проточной водой минимум 4–5 раз.
  3. Пересыпьте горох в кастрюлю (желательно с толстым дном) и снова залейте кипятком в пропорции 1:2. Варите на среднем огне 15-20 минут.
  4. Когда горох стал мягким и стал распадаться, слейте лишнюю воду (если она осталась), добавьте соль и сливочное масло.

Как и с чем подавать

Гороховое пюре идеально дополняют шкварки и жареный лук. Если хочется чего-нибудь полегче или постный вариант, замените шкварки на копченую паприку и несколько капель оливкового масла. Если пюре осталось на следующий день, из него можно приготовить гороховые котлеты, добавив немного муки и обжарив на сковороде.

