Один інгредієнт зробить горох м’яким за лічені хвилини: про цей трюк знають лише досвідчені господині (відео)

Пюре є традиційним гарніром, який знайомий багатьом із дитинства. Найчастіше його готують із картоплі, однак горохове пюре — не менш смачний і більш поживний варіант. Воно багате на рослинний білок, клітковину та мікроелементи, добре насичує і поєднується з м'ясними, рибними та овочевими стравами.

Попри це, багато хто уникає страв із гороху через тривалий час приготування. Насправді ж існують прості способи значно скоротити процес і отримати ніжне, однорідне пюре. Однією з таких порад з нами поділилася кулінарна блогерка diana_kulikovska.

Як приготувати горохове пюре швидко

Інгредієнти:

Горох колотий — 200 г

Сода — 1 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Окріп

Спосіб приготування:

У глибоку миску насипте горох, додайте соду та цукор. Залийте все крутим окропом так, щоб вода покривала горох на 2–3 см. Після настоювання горох потрібно промити під проточною водою мінімум 4–5 разів. Пересипте горох у каструлю (бажано з товстим дном) і знову залийте окропом у пропорції 1:2. Варіть на середньому вогні 15–20 хвилин. Коли горох став м'яким і почав розпадатися, злийте зайву воду (якщо вона залишилася), додайте сіль та вершкове масло.

Як та з чим подавати

Горохове пюре смакує зі шкварками та смаженою цибулею. Якщо хочеться чогось легшого або пісний варіант, замініть шкварки на копчену паприку та кілька крапель оливкової олії. Якщо пюре залишилося на наступний день, з нього можна приготувати горохові котлети, додавши трохи борошна та обсмаживши на пательні.