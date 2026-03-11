Эффектное домашнее печенье из двух видов теста: готовится просто, выглядит празднично (видео)

Домашнее печенье – это один из самых простых способов быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю.

Особенно популярны рецепты, где тесто получается нежным, ароматным и в то же время эффектным на вид. Именно таково это польское двухслойное печенье из светлого и шоколадного теста. Благодаря такому контрасту выпечка выглядит аппетитно. Снаружи это печенье немного хрустящее, а внутри остается мягким и нежным.

Рецепт довольно простой. Поэтому это печенье отлично подойдет как для ежедневного чаепития, так и для угощения гостей.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

соль – 1/4 ч. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

сахар — 100 г

масло сливочное растопленное — 30 г

растительное масло — 70 мл

мука пшеничная — 300-320 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для шоколадного теста:

какао — 20 г

молоко – 2–3 ч. л.

Для пропитки:

мед — 2-3 ст. л.

Для посыпки:

кокосовая стружка – по вкусу.

Если вы не любите кокос, замените его на обжаренный и измельченный арахис или грецкий орех.

Способ приготовления:

Взбейте яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Влейте растопленное (но не горячее!) сливочное масло и растительное масло. Смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую. Тесто должно быть мягким и эластичным. Разделите тесто на две равные части. В одну часть добавьте какао и молоко. Каждую часть (светлую и темную) разделите еще пополам. На листе пергамента раскатайте первый пласт светлого теста в прямоугольник толщиной около 0,5 см. Сверху выложите темный пласт и осторожно прокатайте скалкой, чтобы они соединились. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут. Как только достали противень — сразу смажьте горячий пласт медом и посыпьте кокосовой стружкой. Разрежьте еще теплое печенье острым ножом на ромбы.

Как и с чем подавать

Это печенье можно подавать к черному или зеленому чаю, кофе, какао или теплому молоку. Благодаря медовой нотке оно хорошо сочетается с напитками без сахара.

Перед подачей печенье можно выложить на большое блюдо или в вазу для десертов. Для праздничного варианта можно дополнительно посыпать выпечку сахарной пудрой.