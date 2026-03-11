Эффектное домашнее печенье из двух видов теста: готовится просто, выглядит празднично (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Домашнее печенье – это один из самых простых способов быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю.
Особенно популярны рецепты, где тесто получается нежным, ароматным и в то же время эффектным на вид. Именно таково это польское двухслойное печенье из светлого и шоколадного теста. Благодаря такому контрасту выпечка выглядит аппетитно. Снаружи это печенье немного хрустящее, а внутри остается мягким и нежным.
Рецепт довольно простой. Поэтому это печенье отлично подойдет как для ежедневного чаепития, так и для угощения гостей.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- соль – 1/4 ч. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сахар — 100 г
- масло сливочное растопленное — 30 г
- растительное масло — 70 мл
- мука пшеничная — 300-320 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для шоколадного теста:
- какао — 20 г
- молоко – 2–3 ч. л.
Для пропитки:
- мед — 2-3 ст. л.
Для посыпки:
- кокосовая стружка – по вкусу.
Если вы не любите кокос, замените его на обжаренный и измельченный арахис или грецкий орех.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Влейте растопленное (но не горячее!) сливочное масло и растительное масло.
- Смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую. Тесто должно быть мягким и эластичным.
- Разделите тесто на две равные части. В одну часть добавьте какао и молоко. Каждую часть (светлую и темную) разделите еще пополам.
- На листе пергамента раскатайте первый пласт светлого теста в прямоугольник толщиной около 0,5 см. Сверху выложите темный пласт и осторожно прокатайте скалкой, чтобы они соединились.
- Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут.
- Как только достали противень — сразу смажьте горячий пласт медом и посыпьте кокосовой стружкой.
- Разрежьте еще теплое печенье острым ножом на ромбы.
Как и с чем подавать
Это печенье можно подавать к черному или зеленому чаю, кофе, какао или теплому молоку. Благодаря медовой нотке оно хорошо сочетается с напитками без сахара.
Перед подачей печенье можно выложить на большое блюдо или в вазу для десертов. Для праздничного варианта можно дополнительно посыпать выпечку сахарной пудрой.