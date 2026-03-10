Сочные котлеты можно приготовить без фарша: простой и быстрый рецепт (видео)

Рубленые котлеты получаются мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой

Из куриного филе можно приготовить множество простых и вкусных блюд. Например, отбивные или питательный салат. Не менее аппетитными получаются и рубленые котлеты из куриного филе.

Для их приготовления не нужно перекручивать мясо на фарш и долго лепить котлеты. Филе достаточно просто мелко нарезать ножом и добавить немного овощей, чтобы блюдо получилось более сочным и нежным. В результате котлеты получаются мягкими внутри и с румяной корочкой снаружи. Рецептом поделились на странице pns_anastasia в Instagram.

Как приготовить рубленые котлеты — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе — 600-700 г

Яйца – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Сыр — 100 г

Сметана — 2 ст. л.

Мука – 3 ст. л.

Специи: приправа к курице, сухой чеснок, соль, перец — по вкусу

Зелень – пучок

Вместо помидора можно добавить мелко нарезанный маринованный болгарский перец или немного шампиньонов.

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Чтобы это было легче сделать, положите мясо в морозилку примерно на 20 минут. Помидор также нарежьте мелким кубиком. Если он слишком водянистый, удалите семена вместе с соком, оставив только мякоть. В глубокой миске смешайте мясо, помидоры, натертый на крупной терке сыр, яйца, сметану и измельченную зелень. Добавьте муку и специи. Тщательно перемешайте и поставьте смесь в холодильник на 15–20 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон примерно по 4 минуты.

Как и с чем подавать

Эти котлеты хорошо сочетаются с отваренным рисом, кускусом или просто со свежим овощным салатом. Также к ним можно подать легкий йогуртовый соус или домашний кетчуп.