Сочные котлеты можно приготовить без фарша: простой и быстрый рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рубленые котлеты получаются мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой
Из куриного филе можно приготовить множество простых и вкусных блюд. Например, отбивные или питательный салат. Не менее аппетитными получаются и рубленые котлеты из куриного филе.
Для их приготовления не нужно перекручивать мясо на фарш и долго лепить котлеты. Филе достаточно просто мелко нарезать ножом и добавить немного овощей, чтобы блюдо получилось более сочным и нежным. В результате котлеты получаются мягкими внутри и с румяной корочкой снаружи. Рецептом поделились на странице pns_anastasia в Instagram.
Как приготовить рубленые котлеты — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе — 600-700 г
- Яйца – 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Сыр — 100 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука – 3 ст. л.
- Специи: приправа к курице, сухой чеснок, соль, перец — по вкусу
- Зелень – пучок
Вместо помидора можно добавить мелко нарезанный маринованный болгарский перец или немного шампиньонов.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Чтобы это было легче сделать, положите мясо в морозилку примерно на 20 минут.
- Помидор также нарежьте мелким кубиком. Если он слишком водянистый, удалите семена вместе с соком, оставив только мякоть.
- В глубокой миске смешайте мясо, помидоры, натертый на крупной терке сыр, яйца, сметану и измельченную зелень. Добавьте муку и специи. Тщательно перемешайте и поставьте смесь в холодильник на 15–20 минут.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон примерно по 4 минуты.
Как и с чем подавать
Эти котлеты хорошо сочетаются с отваренным рисом, кускусом или просто со свежим овощным салатом. Также к ним можно подать легкий йогуртовый соус или домашний кетчуп.