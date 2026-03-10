Сочные котлеты можно приготовить без фарша: простой и быстрый рецепт (видео)

Укр

Котлеты из куриного филе
Рубленые котлеты получаются мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой

Из куриного филе можно приготовить множество простых и вкусных блюд. Например, отбивные или питательный салат. Не менее аппетитными получаются и рубленые котлеты из куриного филе.

Для их приготовления не нужно перекручивать мясо на фарш и долго лепить котлеты. Филе достаточно просто мелко нарезать ножом и добавить немного овощей, чтобы блюдо получилось более сочным и нежным. В результате котлеты получаются мягкими внутри и с румяной корочкой снаружи. Рецептом поделились на странице pns_anastasia в Instagram.

Как приготовить рубленые котлеты — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 600-700 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Специи: приправа к курице, сухой чеснок, соль, перец — по вкусу
  • Зелень – пучок

Вместо помидора можно добавить мелко нарезанный маринованный болгарский перец или немного шампиньонов.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Чтобы это было легче сделать, положите мясо в морозилку примерно на 20 минут.
  2. Помидор также нарежьте мелким кубиком. Если он слишком водянистый, удалите семена вместе с соком, оставив только мякоть.
  3. В глубокой миске смешайте мясо, помидоры, натертый на крупной терке сыр, яйца, сметану и измельченную зелень. Добавьте муку и специи. Тщательно перемешайте и поставьте смесь в холодильник на 15–20 минут.
  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон примерно по 4 минуты.

Как и с чем подавать

Эти котлеты хорошо сочетаются с отваренным рисом, кускусом или просто со свежим овощным салатом. Также к ним можно подать легкий йогуртовый соус или домашний кетчуп.

