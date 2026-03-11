Всего несколько простых ингредиентов — и ужин готов: рецепт макарон с фаршем в густом томатном соусе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовление вкусного ужина для всей семьи не обязательно должно занимать много времени
Макароны с фаршем и помидорами подойдут и взрослым, и детям. Благодаря медленному тушению свежих помидоров с луком блюдо получается с насыщенным и шлубоким вкусом, фарш придает сытности, а сыр — делает соус густым.
Этот рецепт, которым поделились на Instagram-странице biyologanne_mutfakta, отлично подходит для тех случаев, когда хочется приготовить на ужин ароматное, сытное и в то же время простое блюдо.
Ингредиенты:
- Помидоры среднего размера — 4–5 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Сливочное масло — 2 столовые ложки
- Говяжий фарш — 300 г
- Томатная паста — 1 столовая ложка
- Твердый сыр — 100 г
- Макароны — 400 г
- Специи — соль, черный перец, красный перец, щепотка тимьяна
Процесс приготовления:
- Сделайте на помидорах крестообразные надрезы и положите их в сотейник со сливочным маслом. Добавьте мелко нарезанную луковицу. Накройте крышкой и томите на медленном огне до тех пор, пока помидоры не станут полностью мягкими.
- Снимите кожицу с размягченных помидоров. Разомните мякоть вилкой или толкушкой до состояния пюре. Продолжайте варить соус без крышки, пока лишняя влага не выпарится.
- Добавьте говяжий фарш к томатной массе. Обжаривайте смесь, постоянно помешивая, до готовности мяса.
- Добавьте томатную пасту и специи (соль, перцы, тимьян). Перемешайте и обжаривайте еще несколько минут для раскрытия аромата пряностей.
- Добавьте в сотейник предварительно отваренные макароны и тертый сыр. Тщательно перемешайте, чтобы сыр расплавился и равномерно распределился.