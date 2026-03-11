Всего несколько простых ингредиентов — и ужин готов: рецепт макарон с фаршем в густом томатном соусе (видео)

Приготовление вкусного ужина для всей семьи не обязательно должно занимать много времени

Макароны с фаршем и помидорами подойдут и взрослым, и детям. Благодаря медленному тушению свежих помидоров с луком блюдо получается с насыщенным и шлубоким вкусом, фарш придает сытности, а сыр — делает соус густым.

Этот рецепт, которым поделились на Instagram-странице biyologanne_mutfakta, отлично подходит для тех случаев, когда хочется приготовить на ужин ароматное, сытное и в то же время простое блюдо.

Ингредиенты:

Помидоры среднего размера — 4–5 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Сливочное масло — 2 столовые ложки

Говяжий фарш — 300 г

Томатная паста — 1 столовая ложка

Твердый сыр — 100 г

Макароны — 400 г

Специи — соль, черный перец, красный перец, щепотка тимьяна

Процесс приготовления: