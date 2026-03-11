Укр

Всего несколько простых ингредиентов — и ужин готов: рецепт макарон с фаршем в густом томатном соусе (видео)

Наталья Граковская
Макароны с фаршем и томатами
Приготовление вкусного ужина для всей семьи не обязательно должно занимать много времени

Макароны с фаршем и помидорами подойдут и взрослым, и детям. Благодаря медленному тушению свежих помидоров с луком блюдо получается с насыщенным и шлубоким вкусом, фарш придает сытности, а сыр — делает соус густым.

Этот рецепт, которым поделились на Instagram-странице biyologanne_mutfakta, отлично подходит для тех случаев, когда хочется приготовить на ужин ароматное, сытное и в то же время простое блюдо.

Ингредиенты:

  • Помидоры среднего размера — 4–5 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Сливочное масло — 2 столовые ложки
  • Говяжий фарш — 300 г
  • Томатная паста — 1 столовая ложка
  • Твердый сыр — 100 г
  • Макароны — 400 г
  • Специи — соль, черный перец, красный перец, щепотка тимьяна

Процесс приготовления:

  1. Сделайте на помидорах крестообразные надрезы и положите их в сотейник со сливочным маслом. Добавьте мелко нарезанную луковицу. Накройте крышкой и томите на медленном огне до тех пор, пока помидоры не станут полностью мягкими.
  2. Снимите кожицу с размягченных помидоров. Разомните мякоть вилкой или толкушкой до состояния пюре. Продолжайте варить соус без крышки, пока лишняя влага не выпарится.
  3. Добавьте говяжий фарш к томатной массе. Обжаривайте смесь, постоянно помешивая, до готовности мяса.
  4. Добавьте томатную пасту и специи (соль, перцы, тимьян). Перемешайте и обжаривайте еще несколько минут для раскрытия аромата пряностей.
  5. Добавьте в сотейник предварительно отваренные макароны и тертый сыр. Тщательно перемешайте, чтобы сыр расплавился и равномерно распределился.
