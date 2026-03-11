Выпекать не придется: как приготовить торт "Зебра" за 15 минут (видео)

Торт "Зебра" – это классический десерт, известный своим контрастным полосатым рисунком и нежной текстурой.

Обычно его готовят в духовке, чередуя слои светлого и шоколадного теста, чтобы создать эффект "зебры". Но сегодня мы предлагаем быструю вариацию без выпечки, подходящую тем, кто не хочет долго стоять у плиты. Для этого важно выбирать свежие молочные продукты комнатной температуры, а печенье – качественное, чтобы основание было плотным и держало форму. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Если хочется экспериментов, в крем можно добавить чуть-чуть ванильного сахара или корицу для аромата, а шоколадную часть сделать более насыщенной, использовав темное какао или шоколадные капли. При приготовлении обращайте внимание на консистенцию желатина – если он быстро загустеет, слегка разогрейте на водяной бане или в микроволновке, чтобы крем оставался однородным и нежным.

Как приготовить торт "Зебра" без выпечки

Ингредиенты:

Основа:

печенье – 200 гр;

сливочное масло – 100 гр;

какао – 2 ст.л;

Крем:

сметана – 500 г;

творог – 300 г;

желатин – 17 г;

вода – 60 мл;

какао – 3 ст.л;

сахар – 3-4 ст.л по вкусу;

Способ приготовления:

Замочить желатин в воде и отставьте на 10 минут для набухания. Размельчить печенье, добавить какао и растопленное сливочное масло. Перемешать и плотно выложить в форму, разровнять и утрамбовать. Поставить в холодильник на время приготовления крема. В емкости смешать творог, сметану и сахар до однородности. Добавить чуть-чуть растопленного желатина в крем, перемешать, а затем влить весь желатиновый раствор в крем, взбить до однородной массы. Разделить крем на две части, одну добавить какао и перемешать. Выкладывать крем на шоколадную основу чередуя светлые и шоколадные полоски, формируя "зебру". Сделать лёгкий узор зубочисткой или ложкой для эффекта полосок. Поставить в холодильник на 3 часа до полного застывания, затем аккуратно отделить от формы и подавать.

Как и с чем подавать

Торт "Зебра" лучше всего подавать охлажденным, нарезанным небольшими порциями. Для подачи можно украсить его свежими ягодами, шоколадной стружкой или листочками мяты. Этот десерт отлично сочетается с чаем, кофе или легкими фруктовыми напитками. Благодаря отсутствию выпечки, он идеально подходит для быстрого перекуса или праздничного стола, когда хочется нежного и эффектного десерта.