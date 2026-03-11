Хрустящий снаружи, нежный внутри: простой картофель по-селянски для постного меню (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Картофель – один из самых универсальных продуктов на кухне, из которого можно приготовить множество блюд: от простого пюре до запеченных блюд.
Например, популярным домашним блюдом считается сливочный картофель с курицей в горшках — сытный и ароматный ужин, давно ставший частью славянской кухни. Но сегодня предлагается более простой и очень аппетитный вариант — картофель по-селянски, который легко приготовить и можно есть даже в пост. Для этого блюда лучше выбирать картофель среднего размера с плотной мякотью – он хорошо держит форму во время запекания, а добавление крахмала помогает получить хрустящую корочку, являющуюся главным секретом этого блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "svitlana_kavyuk".
Картофель по-селянски имеет простое происхождение — подобные запеченные дольки издавна готовили в селах в печи, используя минимум ингредиентов. Чтобы получить идеальную текстуру, важно не пропускать этап замачивания в горячей воде – он помогает удалить лишний крахмал и сделать картофель нежным внутри. Перед запеканием дольки нужно хорошо обсушить, иначе корочка не образуется. По желанию смесь специй можно менять: вместо прованских трав подойдут сушеный укроп, розмарин или паприка чили для пикантности.
Как приготовить картофель по-селянски
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- растительное масло — 2-3 ст. л;
- крахмал — 2-3 ст. л;
- копченая паприка – 1 ч. л;
- сухой чеснок – 1 ч. л;
- прованские травы – 1 ч. л;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помыть картофель среднего размера вместе с шелухой и нарезать ее дольками одинакового размера.
- Залить картофель крутым кипятком, накрыть крышкой и оставить на 30 минут.
- Слить воду и хорошо обсушить дольки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Добавить в картофель соль, перец, копченую паприку, сухой чеснок, прованские травы, растительное масло и крахмал.
- Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждую дольку.
- Выложить картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом.
- Запекать в духовке при температуре 180–200 °C примерно 30–40 минут до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Картошку по-селянски лучше подавать горячей, как только из духовки, когда корочка еще хрустящая. Блюдо можно посыпать свежей зеленью – укропом, петрушкой или зеленым луком. Она хорошо сочетается с овощными салатами, квашеными овощами или легкими соусами на основе помидоров или чеснока. В непостные дни такой картофель часто подают как гарнир к мясу или курице.
Это простое блюдо доказывает, что даже из минимального набора ингредиентов можно приготовить ароматный и аппетитный обед. Правильно подобранные специи и несколько кулинарных уловок помогут получить идеально хрустящий картофель, который смакует почти всем.