Хрустящий снаружи, нежный внутри: простой картофель по-селянски для постного меню (видео)

Картофель – один из самых универсальных продуктов на кухне, из которого можно приготовить множество блюд: от простого пюре до запеченных блюд.

Например, популярным домашним блюдом считается сливочный картофель с курицей в горшках — сытный и ароматный ужин, давно ставший частью славянской кухни. Но сегодня предлагается более простой и очень аппетитный вариант — картофель по-селянски, который легко приготовить и можно есть даже в пост. Для этого блюда лучше выбирать картофель среднего размера с плотной мякотью – он хорошо держит форму во время запекания, а добавление крахмала помогает получить хрустящую корочку, являющуюся главным секретом этого блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "svitlana_kavyuk".

Картофель по-селянски имеет простое происхождение — подобные запеченные дольки издавна готовили в селах в печи, используя минимум ингредиентов. Чтобы получить идеальную текстуру, важно не пропускать этап замачивания в горячей воде – он помогает удалить лишний крахмал и сделать картофель нежным внутри. Перед запеканием дольки нужно хорошо обсушить, иначе корочка не образуется. По желанию смесь специй можно менять: вместо прованских трав подойдут сушеный укроп, розмарин или паприка чили для пикантности.

Как приготовить картофель по-селянски

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

растительное масло — 2-3 ст. л;

крахмал — 2-3 ст. л;

копченая паприка – 1 ч. л;

сухой чеснок – 1 ч. л;

прованские травы – 1 ч. л;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Помыть картофель среднего размера вместе с шелухой и нарезать ее дольками одинакового размера. Залить картофель крутым кипятком, накрыть крышкой и оставить на 30 минут. Слить воду и хорошо обсушить дольки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавить в картофель соль, перец, копченую паприку, сухой чеснок, прованские травы, растительное масло и крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждую дольку. Выложить картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при температуре 180–200 °C примерно 30–40 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Картошку по-селянски лучше подавать горячей, как только из духовки, когда корочка еще хрустящая. Блюдо можно посыпать свежей зеленью – укропом, петрушкой или зеленым луком. Она хорошо сочетается с овощными салатами, квашеными овощами или легкими соусами на основе помидоров или чеснока. В непостные дни такой картофель часто подают как гарнир к мясу или курице.

Это простое блюдо доказывает, что даже из минимального набора ингредиентов можно приготовить ароматный и аппетитный обед. Правильно подобранные специи и несколько кулинарных уловок помогут получить идеально хрустящий картофель, который смакует почти всем.