Недорого, сытно и невероятно вкусно: как приготовить салат с сельдью (видео)

Картофель, сельдь и маринованные огурцы — это классика, которая никогда не надоедает

Из таких простых и доступных продуктов, как картофель, сельдь и маринованные огурцы, можно быстро приготовить вкусный постный салат. Эти ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Картофель делает салат сытным, а сельдь добавляет насыщенного вкуса.

Этот салат может быть как самостоятельной закуской, так и дополнением к основным блюдам. Рецептом простого и аппетитного блюда поделились на Instagram-странице tetiana.shlikhtenko.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Сельдь – 1 большое филе

Маринованные огурцы – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Горчица в зернах – 2 ст. л.

Масло по вкусу

Специи – соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

Отварите картошку "в мундирах". Очистите и нарежьте кубиками или полукольцами. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Если он слишком острый, обдайте его кипятком или сбрызните яблочным уксусом с щепоткой сахара на 5 минут. Это уберет лишнюю горечь. Нарежьте сельдь и огурцы кубиками среднего размера. В большой миске смешайте картофель, сельдь, огурцы и лук. Добавьте горчицу, масло и перец. Попробуйте салат после перемешивания, и только тогда добавляйте соль при необходимости.

Как и с чем подавать

Посыпьте салат нарезанным зеленым луком или укропом. Это отличная закуска к крепким напиткам или как гарнир к основному блюду.