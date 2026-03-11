Недорого, сытно и невероятно вкусно: как приготовить салат с сельдью (видео)
Картофель, сельдь и маринованные огурцы — это классика, которая никогда не надоедает
Из таких простых и доступных продуктов, как картофель, сельдь и маринованные огурцы, можно быстро приготовить вкусный постный салат. Эти ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Картофель делает салат сытным, а сельдь добавляет насыщенного вкуса.
Этот салат может быть как самостоятельной закуской, так и дополнением к основным блюдам. Рецептом простого и аппетитного блюда поделились на Instagram-странице tetiana.shlikhtenko.
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Сельдь – 1 большое филе
- Маринованные огурцы – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Горчица в зернах – 2 ст. л.
- Масло по вкусу
- Специи – соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Отварите картошку "в мундирах". Очистите и нарежьте кубиками или полукольцами.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами. Если он слишком острый, обдайте его кипятком или сбрызните яблочным уксусом с щепоткой сахара на 5 минут. Это уберет лишнюю горечь.
- Нарежьте сельдь и огурцы кубиками среднего размера.
- В большой миске смешайте картофель, сельдь, огурцы и лук. Добавьте горчицу, масло и перец. Попробуйте салат после перемешивания, и только тогда добавляйте соль при необходимости.
Как и с чем подавать
Посыпьте салат нарезанным зеленым луком или укропом. Это отличная закуска к крепким напиткам или как гарнир к основному блюду.