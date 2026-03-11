Укр

Недорого, сытно и невероятно вкусно: как приготовить салат с сельдью (видео)

Наталья Граковская
Постный салат из картофеля и сельди готовится очень быстро
Постный салат из картофеля и сельди готовится очень быстро. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Картофель, сельдь и маринованные огурцы — это классика, которая никогда не надоедает

Из таких простых и доступных продуктов, как картофель, сельдь и маринованные огурцы, можно быстро приготовить вкусный постный салат. Эти ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Картофель делает салат сытным, а сельдь добавляет насыщенного вкуса.

Этот салат может быть как самостоятельной закуской, так и дополнением к основным блюдам. Рецептом простого и аппетитного блюда поделились на Instagram-странице tetiana.shlikhtenko.

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Сельдь – 1 большое филе
  • Маринованные огурцы – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Горчица в зернах – 2 ст. л.
  • Масло по вкусу
  • Специи – соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Отварите картошку "в мундирах". Очистите и нарежьте кубиками или полукольцами.
  2. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Если он слишком острый, обдайте его кипятком или сбрызните яблочным уксусом с щепоткой сахара на 5 минут. Это уберет лишнюю горечь.
  3. Нарежьте сельдь и огурцы кубиками среднего размера.
  4. В большой миске смешайте картофель, сельдь, огурцы и лук. Добавьте горчицу, масло и перец. Попробуйте салат после перемешивания, и только тогда добавляйте соль при необходимости.

Как и с чем подавать

Посыпьте салат нарезанным зеленым луком или укропом. Это отличная закуска к крепким напиткам или как гарнир к основному блюду.

