Ярче винегрета и вкуснее оливье: пикантный салат из кукурузы по-мексикански
Простое в приготовлении блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню
Из замороженной кукурузы можно быстро приготовить вкусные блюда. Один из интересных вариантов — мексиканский салат с кукурузой. Он получается ярким и пикантным.
В основе блюда — обжаренная кукуруза с ароматными специями и нежной сливочной заправкой. Кинза, лайм и острый перец халапеньо придают салату свежесть и приятную остроту. Рецептом поделились на странице sizzlewithgaby в Instagram.
Ингредиенты:
- 850 г замороженной кукурузы
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль по вкусу
- 1 ч. л. чили
- 1 ч. л. копченой паприки
Для заправки:
- 4 ст. л. сметаны
- 3 ст. л. майонеза
- Сок половины лайма
- Тахини по вкусу
- Соль и перец по вкусу
Добавки:
- 80 г пармезана
- 50 г нарезанного красного лука
- 20-30 г кинзы
- 1 перец халапеньо
Учтите, что перец халапеньо острый, поэтому добавляйте его в салат постепенно. Также помните о температурном режиме: не смешивайте горячую кукурузу с соусом сразу. Дайте ей немного остыть 5–7 минут, иначе сметана и майонез могут расслоиться.
Способ приготовления:
- Разогрейте большую сковороду (лучше чугунную) на сильном огне. Добавьте сливочное и оливковое масло, затем высыпьте кукурузу. Оставьте на 2–3 минуты, чтобы она слегка поджарилась до темных подпалин. Перемешайте, добавьте соль, чили и паприку и продолжайте готовить еще около 30 секунд.
- В большой миске смешайте обжаренную кукурузу, мелко нарезанные красный лук и перец халапеньо, измельченную кинзу, сметану, майонез, пармезан и сок лайма. Добавьте соль и перец. Попробуйте и добавьте специи по вкусу. Добавьте тахини по вкусу.
Как и с чем подавать
Салат из кукурузы можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к стейку, куриным крылышкам на гриле или запеченной рыбе. Также его очень удобно использовать как соус-дип для начос.