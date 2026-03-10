Ярче винегрета и вкуснее оливье: пикантный салат из кукурузы по-мексикански

Простое в приготовлении блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню

Из замороженной кукурузы можно быстро приготовить вкусные блюда. Один из интересных вариантов — мексиканский салат с кукурузой. Он получается ярким и пикантным.

В основе блюда — обжаренная кукуруза с ароматными специями и нежной сливочной заправкой. Кинза, лайм и острый перец халапеньо придают салату свежесть и приятную остроту. Рецептом поделились на странице sizzlewithgaby в Instagram.

Ингредиенты:

850 г замороженной кукурузы

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. оливкового масла

Соль по вкусу

1 ч. л. чили

1 ч. л. копченой паприки

Для заправки:

4 ст. л. сметаны

3 ст. л. майонеза

Сок половины лайма

Тахини по вкусу

Соль и перец по вкусу

Добавки:

80 г пармезана

50 г нарезанного красного лука

20-30 г кинзы

1 перец халапеньо

Учтите, что перец халапеньо острый, поэтому добавляйте его в салат постепенно. Также помните о температурном режиме: не смешивайте горячую кукурузу с соусом сразу. Дайте ей немного остыть 5–7 минут, иначе сметана и майонез могут расслоиться.

Способ приготовления:

Разогрейте большую сковороду (лучше чугунную) на сильном огне. Добавьте сливочное и оливковое масло, затем высыпьте кукурузу. Оставьте на 2–3 минуты, чтобы она слегка поджарилась до темных подпалин. Перемешайте, добавьте соль, чили и паприку и продолжайте готовить еще около 30 секунд. В большой миске смешайте обжаренную кукурузу, мелко нарезанные красный лук и перец халапеньо, измельченную кинзу, сметану, майонез, пармезан и сок лайма. Добавьте соль и перец. Попробуйте и добавьте специи по вкусу. Добавьте тахини по вкусу.

Салат из кукурузы можно готовить к мясу или чипсам

Как и с чем подавать

Салат из кукурузы можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к стейку, куриным крылышкам на гриле или запеченной рыбе. Также его очень удобно использовать как соус-дип для начос.