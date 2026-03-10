Укр

Ярче винегрета и вкуснее оливье: пикантный салат из кукурузы по-мексикански

Наталья Граковская
Салат из кукурузы
Салат из кукурузы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простое в приготовлении блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню

Из замороженной кукурузы можно быстро приготовить вкусные блюда. Один из интересных вариантов — мексиканский салат с кукурузой. Он получается ярким и пикантным.

В основе блюда — обжаренная кукуруза с ароматными специями и нежной сливочной заправкой. Кинза, лайм и острый перец халапеньо придают салату свежесть и приятную остроту. Рецептом поделились на странице sizzlewithgaby в Instagram.

Ингредиенты:

  • 850 г замороженной кукурузы
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль по вкусу
  • 1 ч. л. чили
  • 1 ч. л. копченой паприки

Для заправки:

  • 4 ст. л. сметаны
  • 3 ст. л. майонеза
  • Сок половины лайма
  • Тахини по вкусу
  • Соль и перец по вкусу

Добавки:

  • 80 г пармезана
  • 50 г нарезанного красного лука
  • 20-30 г кинзы
  • 1 перец халапеньо

Учтите, что перец халапеньо острый, поэтому добавляйте его в салат постепенно. Также помните о температурном режиме: не смешивайте горячую кукурузу с соусом сразу. Дайте ей немного остыть 5–7 минут, иначе сметана и майонез могут расслоиться.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте большую сковороду (лучше чугунную) на сильном огне. Добавьте сливочное и оливковое масло, затем высыпьте кукурузу. Оставьте на 2–3 минуты, чтобы она слегка поджарилась до темных подпалин. Перемешайте, добавьте соль, чили и паприку и продолжайте готовить еще около 30 секунд.
  2. В большой миске смешайте обжаренную кукурузу, мелко нарезанные красный лук и перец халапеньо, измельченную кинзу, сметану, майонез, пармезан и сок лайма. Добавьте соль и перец. Попробуйте и добавьте специи по вкусу. Добавьте тахини по вкусу.
Рецепт салата из кукурузы
Салат из кукурузы можно готовить к мясу или чипсам

Как и с чем подавать

Салат из кукурузы можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к стейку, куриным крылышкам на гриле или запеченной рыбе. Также его очень удобно использовать как соус-дип для начос.

