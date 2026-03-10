Сочная курица, ароматные грибы и овощи: идеальный теплый салат за 20 минут (видео)

Салаты могут быть разными – от простых овощных закусок до изысканных блюд с насыщенным вкусом.

К примеру, грузинский салат "Макоце" сочетает свеклу и сыр в нежной текстуре и аромате специй. Сегодня мы предлагаем теплый салат с курицей и овощами, который легко готовить на дому, а его вкус напоминает ресторанную подачу. Для лучшего результата следует выбирать свежие овощи, сочное куриное филе и качественные соусы, а грибы предварительно обжаривать для насыщенного аромата и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna_dmytruk".

Как приготовить салат с курицей, грибами и овощами

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

болгарский перец – 1 шт.;

шампиньоны – 150 г;

помидоры черри – 100 г;

микс салата – 50 г;

чеснок – 1 зубчик;

кунжут – 1 ч. л;

соевый соус – 1 ст. л;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

паприка – 1/2 ч. л;

масло – 2 ст. л;

Заправка:

мед – 1 ч. л;

французская горчица – 1 ч. л;

соевый соус – 1 ст. л;

растительное масло – 2 ст. л;

Способ приготовления:

Нарезать куриное филе полосками. Добавить соль, перец и соевый соус, перемешать. Обжарить филе на небольшом количестве растительного масла до готовности. Нарезать болгарский перец и шампиньоны, обжарить отдельно, посолить и поперчить. Выложить микс салата в салатник, добавить разрезанные помидоры черри. Добавить обжаренное филе, перец и грибы. Смешать ингредиенты для заправки в однородность, полить салат и аккуратно перемешать. Посыпать кунжутом салат перед подачей.

Как и с чем подавать

Теплый салат с курицей и овощами отлично подходит как легкий ужин или как гарнир к основному блюду. Его можно подавать в глубоких салатниках или плоских тарелках, украсив свежей зеленью и кунжутом. Хорошо сочетается с овощными супами, нежными соусами на основе йогурта или легкими цитрусовыми заправками. Блюдо остается аппетитным даже через некоторое время после приготовления, так что его можно готовить заранее.