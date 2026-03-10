Сочная курица, ароматные грибы и овощи: идеальный теплый салат за 20 минут (видео)
Салаты могут быть разными – от простых овощных закусок до изысканных блюд с насыщенным вкусом.
К примеру, грузинский салат "Макоце" сочетает свеклу и сыр в нежной текстуре и аромате специй. Сегодня мы предлагаем теплый салат с курицей и овощами, который легко готовить на дому, а его вкус напоминает ресторанную подачу. Для лучшего результата следует выбирать свежие овощи, сочное куриное филе и качественные соусы, а грибы предварительно обжаривать для насыщенного аромата и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna_dmytruk".
Как приготовить салат с курицей, грибами и овощами
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- болгарский перец – 1 шт.;
- шампиньоны – 150 г;
- помидоры черри – 100 г;
- микс салата – 50 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- кунжут – 1 ч. л;
- соевый соус – 1 ст. л;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу;
- паприка – 1/2 ч. л;
- масло – 2 ст. л;
Заправка:
- мед – 1 ч. л;
- французская горчица – 1 ч. л;
- соевый соус – 1 ст. л;
- растительное масло – 2 ст. л;
Способ приготовления:
- Нарезать куриное филе полосками.
- Добавить соль, перец и соевый соус, перемешать.
- Обжарить филе на небольшом количестве растительного масла до готовности.
- Нарезать болгарский перец и шампиньоны, обжарить отдельно, посолить и поперчить.
- Выложить микс салата в салатник, добавить разрезанные помидоры черри.
- Добавить обжаренное филе, перец и грибы.
- Смешать ингредиенты для заправки в однородность, полить салат и аккуратно перемешать.
- Посыпать кунжутом салат перед подачей.
Как и с чем подавать
Теплый салат с курицей и овощами отлично подходит как легкий ужин или как гарнир к основному блюду. Его можно подавать в глубоких салатниках или плоских тарелках, украсив свежей зеленью и кунжутом. Хорошо сочетается с овощными супами, нежными соусами на основе йогурта или легкими цитрусовыми заправками. Блюдо остается аппетитным даже через некоторое время после приготовления, так что его можно готовить заранее.