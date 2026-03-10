Укр

Сочная курица, ароматные грибы и овощи: идеальный теплый салат за 20 минут (видео)

Мария Швец
Салат с курицей, грибами и овощами
Салат с курицей, грибами и овощами. Фото Сгенерировано ИИ

Салаты могут быть разными – от простых овощных закусок до изысканных блюд с насыщенным вкусом.

К примеру, грузинский салат "Макоце" сочетает свеклу и сыр в нежной текстуре и аромате специй. Сегодня мы предлагаем теплый салат с курицей и овощами, который легко готовить на дому, а его вкус напоминает ресторанную подачу. Для лучшего результата следует выбирать свежие овощи, сочное куриное филе и качественные соусы, а грибы предварительно обжаривать для насыщенного аромата и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna_dmytruk".

Как приготовить салат с курицей, грибами и овощами

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • шампиньоны – 150 г;
  • помидоры черри – 100 г;
  • микс салата – 50 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • кунжут – 1 ч. л;
  • соевый соус – 1 ст. л;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный – по вкусу;
  • паприка – 1/2 ч. л;
  • масло – 2 ст. л;

Заправка:

  • мед – 1 ч. л;
  • французская горчица – 1 ч. л;
  • соевый соус – 1 ст. л;
  • растительное масло – 2 ст. л;

Способ приготовления:

  1. Нарезать куриное филе полосками.
  2. Добавить соль, перец и соевый соус, перемешать.
  3. Обжарить филе на небольшом количестве растительного масла до готовности.
  4. Нарезать болгарский перец и шампиньоны, обжарить отдельно, посолить и поперчить.
  5. Выложить микс салата в салатник, добавить разрезанные помидоры черри.
  6. Добавить обжаренное филе, перец и грибы.
  7. Смешать ингредиенты для заправки в однородность, полить салат и аккуратно перемешать.
  8. Посыпать кунжутом салат перед подачей.

Как и с чем подавать

Теплый салат с курицей и овощами отлично подходит как легкий ужин или как гарнир к основному блюду. Его можно подавать в глубоких салатниках или плоских тарелках, украсив свежей зеленью и кунжутом. Хорошо сочетается с овощными супами, нежными соусами на основе йогурта или легкими цитрусовыми заправками. Блюдо остается аппетитным даже через некоторое время после приготовления, так что его можно готовить заранее.

