Эти бутерброды с селедкой съедаются первыми, и их всегда мало: рецепт закуски из простых продуктов (видео)

Селедка – это не только классическая "Шуба" или нарезка с луком

Эту рыбу любят за насыщенный вкус, питательность и доступность. Из селедки можно готовить салаты на праздничный стол и блюда для ежедневного меню. Бутерброды с селедкой — отличный способ разнообразить привычный завтрак или перекус.

Благодаря сочетанию яичного намаза и соленой рыбы закуска получается пикантной и одновременно нежной. А главное — готовится очень быстро и просто. Рецептом этого универсального блюда поделились на YouTube-канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.

Ингредиенты:

Хлеб бородинский или зерновой — 10 ломтиков

Яйца вареные – 3 шт.

Филе сельди – 2 шт.

Горчица в зернах — 50 г

Майонез — 100 г

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Если селедка слишком соленая, вымочите ее в холодном молоке. Положите филе в глубокую емкость и залейте молоком так, чтобы оно полностью покрыло рыбу. Оставьте на 30–60 минут. Молоко делает филе более мягким, светлым и убирает резкий "рыбный" запах. После вымачивания обязательно промокните филе бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Хлеб нарежьте небольшими квадратами или треугольниками. По желанию подсушите его на сухой сковороде или в тостере. Яйца натрите на мелкой терке. Смешайте их с майонезом. Масса должна быть густой, как паштет. На каждый кусочек хлеба выложите столовую ложку яичной массы. Сверху — чайную ложку горчицы в зернах, а затем положите кусочек филе селедки. Приправьте перцем и украсьте зеленью.

Как и с чем подавать

Подавайте бутерброды с селедкой на плоском белом блюде или на деревянной доске. Раскладывайте бутерброды не вплотную, а на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы было удобно брать их руками. Если вы готовите для фуршета, можно проткнуть каждый бутерброд бамбуковой шпажкой. Украсить закуску можно тонко нарезанным красным луком или зернами граната.