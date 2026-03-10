Салат с куриной печенью: вкуснятина для всей семьи за минимальные деньги (видео)

Вкусный и сытный салат

Куриная печень – нежный и полезный продукт, который часто тушат с овощами или фруктами, например с грушей, для создания нежных салатов и основных блюд. Сегодня предлагаем бюджетный салат с куриной печенью, который легко приготовить дома и вкусный всей семье. Важно выбирать свежую печень без темных пятен и неприятного запаха, а овощи плотные и упругие, чтобы они сохранили текстуру после обжарки. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного горчицы или соевого соуса в заправку, а консервированный горошек заменить свежим, если он доступен. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить салат с печенью

Ингредиенты:

куриная печень – 650 г;

лук – 2-3 шт.;

морковь – 1 шт. большая или 2 шт. средние;

консервированные огурцы – 4-5 шт. средние;

плавленые сырки – 2 шт.;

майонез – по вкусу;

консервированный горошек – 1 банка;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Промыть куриную печень и убрать излишнее. Переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Убавить огонь, убрать пену и варить под закрытой крышкой 20 минут. Охлажденную печень натереть на большую терку. На раскаленную сковороду налить растительное масло, обжарить нарезанный кубиками лук и натертую морковь до готовности, периодически помешивая. В миске соединить печень, огурцы, обжаренные овощи, плавленые сырки и горошек. Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.

Как и с чем подавать

Салат подается охлажденным, его можно выкладывать порционно в небольшие салатники или большое блюдо для общего стола. Для украшения подойдут свежие веточки петрушки или укропа, а также чуть-чуть обжаренного кунжута для хруста. Кушанье хорошо сочетается с черным хлебом или сухариками, а также может стать сытным дополнением к обеду или ужину. Благодаря сочетанию печени, овощей и сыру плавленого салат получается ароматным и сбалансированным, его вкус оценят и взрослые, и дети.