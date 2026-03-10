Салат с куриной печенью: вкуснятина для всей семьи за минимальные деньги (видео)
Вкусный и сытный салат
Куриная печень – нежный и полезный продукт, который часто тушат с овощами или фруктами, например с грушей, для создания нежных салатов и основных блюд. Сегодня предлагаем бюджетный салат с куриной печенью, который легко приготовить дома и вкусный всей семье. Важно выбирать свежую печень без темных пятен и неприятного запаха, а овощи плотные и упругие, чтобы они сохранили текстуру после обжарки. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного горчицы или соевого соуса в заправку, а консервированный горошек заменить свежим, если он доступен. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить салат с печенью
Ингредиенты:
- куриная печень – 650 г;
- лук – 2-3 шт.;
- морковь – 1 шт. большая или 2 шт. средние;
- консервированные огурцы – 4-5 шт. средние;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- майонез – по вкусу;
- консервированный горошек – 1 банка;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Промыть куриную печень и убрать излишнее.
- Переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения.
- Убавить огонь, убрать пену и варить под закрытой крышкой 20 минут.
- Охлажденную печень натереть на большую терку.
- На раскаленную сковороду налить растительное масло, обжарить нарезанный кубиками лук и натертую морковь до готовности, периодически помешивая.
- В миске соединить печень, огурцы, обжаренные овощи, плавленые сырки и горошек.
- Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.
Как и с чем подавать
Салат подается охлажденным, его можно выкладывать порционно в небольшие салатники или большое блюдо для общего стола. Для украшения подойдут свежие веточки петрушки или укропа, а также чуть-чуть обжаренного кунжута для хруста. Кушанье хорошо сочетается с черным хлебом или сухариками, а также может стать сытным дополнением к обеду или ужину. Благодаря сочетанию печени, овощей и сыру плавленого салат получается ароматным и сбалансированным, его вкус оценят и взрослые, и дети.