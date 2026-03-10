Не крошится и не липнет к рукам: глазурь для паски без сырых яиц (видео)

Глазурь из маршмэллоу выглядит нежно и аккуратно

Пасха в Украине в этом году будет ранней, поэтому многие хозяйки уже начали подготовку к празднику. Если вы планируете печь паски самостоятельно, стоит заранее позаботиться и об удачной глазури. Хорошо, когда она не крошится, не липнет после застывания и выглядит нежно и аккуратно. Именно такой является глазурь из маршмэллоу. Она готовится быстро и просто, без сырых яиц, а на вкус получается в меру сладкой. Рецептом поделились на странице в Instagram mariiam_foodblog.

Как приготовить глазурь для паски из маршмэллоу

Для приготовления понадобятся всего два ингредиента: 100 г маршмэллоу и две столовые ложки воды. Желательно брать маршмэллоу одного цвета, чтобы глазурь выглядела более опрятно. Также удобнее использовать мелкие кусочки, так как они плавятся быстрее и равномернее.

Маршмэллоу положите в глубокую емкость, подходящую для микроволновой печи, и добавьте воду. Поставьте в микроволновку примерно на 10–15 секунд, затем достаньте, перемешайте и, при необходимости, верните еще на несколько секунд. Важно не перегреть зефир. Если держать его слишком долго, он может взяться комками или даже изменить цвет на коричневый.

Когда маршмэллоу увеличится в объеме и станет мягким, тщательно разотрите его ложкой до консистенции густой сметаны. Если остались небольшие комочки, можно еще раз прогреть массу примерно 5 секунд. Также эту глазурь можно приготовить на паровой бане.

Наносить такую глазурь нужно только на полностью остывшие паски. Если выпечка еще теплая, глазурь может слишком сильно потечь. Стоит также помнить, что маршмэллоу быстро застывает. Если масса начнет густеть, поставьте ее в микроволновку на 5–7 секунд, и она снова станет жидкой. После нанесения сразу украшайте паску посыпкой, а затем оставьте глазурь подсыхать минимум на день или на ночь.

Хотя такая глазурь не прилипает к пальцам, во время нарезки она может немного тянуться за ножом. Чтобы срез был ровным и красивым, перед тем как резать паску, окуните нож в кипяток или смажьте его тонким слоем масла без запаха. Это поможет аккуратно разрезать выпечку и сохранить красивый вид глазури.