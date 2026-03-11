Ленивая пицца на чиабате: простой рецепт, который спасает, когда хочется чего-нибудь вкусного (видео)

Пицца – одно из самых популярных блюд в мире, которое происходит из Италии и давно стало частью международной кухни.

Она бывает самой разнообразной: с мясом, морепродуктами, сыром, большим количеством овощей или даже полностью вегетарианским. Но сегодня предлагается более простой и быстрый вариант — пицца на чиабате, которая не нуждается в замешивании теста и готовится буквально через несколько минут. Для лучшего результата стоит выбирать свежую чиабату с хрустящей корочкой, качественную моцареллу и ароматный соус песто – именно они придают блюду насыщенный вкус и делают его максимально похожим на классическую итальянскую пиццу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Такой способ приготовления часто используют в домашней кухне, когда нужно быстро сделать сытную закуску или легкий ужин. Чтобы основа не стала слишком мягкой, хлеб перед запеканием следует слегка смазать растительным маслом — тогда корочка получится хрустящей. Начинку можно менять по собственному вкусу: тунец легко заменить курицей или ветчиной, а для вегетарианского варианта достаточно добавить больше овощей – шампиньоны, болгарский перец или оливки. Также важно не перегружать основу большим количеством ингредиентов, иначе пицца не запечется равномерно.

Как приготовить ленивую пиццу на чиабате

Ингредиенты:

чиабата или багет – 1 шт.;

растительное масло – 1 ст. л;

кетчуп или томатный соус – 2–3 ст. л;

твердый сыр — 80-100 г;

тунец консервированный – 120 г;

синий лук — 1 небольшая шт.;

вяленые томаты – 40–50 г;

соус песто — 1-2 ст. л;

помидор — 1 шт.;

моцарелла — 120 г;

итальянские травы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Разрезать чиабату или багет вдоль пополам и слегка смазать поверхность маслом. Смазать одну половину кетчупом или томатным соусом, посыпать натертым сыром, выложить тунец, мелко нарезанный синий лук и вяленые томаты. Смазать вторую половину песто соусом, выложить ломтики помидора и моцареллу, после чего посыпать итальянскими травами. Переложить подготовленные половинки на противень, застеленный пергаментом. Запекать в духовке при температуре 180–190 °C примерно 15–20 минут до образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Пиццу на чиабате лучше подавать горячей сразу после запекания, когда сыр еще тянется, а хлеб остается хрустящим. Перед подачей ее можно посыпать свежим базиликом или рукколой, что придаст блюду свежесть и аромат. Такая пицца хорошо сочетается с легкими овощными салатами, соусом на основе йогурта или томатным дипом. Ее также можно подавать как быструю закуску к супам или как легкий ужин.

Пицца на чиабате – это пример того, как из простых ингредиентов можно быстро приготовить вкусное и ароматное блюдо. Благодаря разнообразным вариантам начинки рецепт легко адаптироваться под собственные вкусы, что делает его универсальным для любой кухни.