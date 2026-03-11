Ленивая пицца на чиабате: простой рецепт, который спасает, когда хочется чего-нибудь вкусного (видео)
Пицца – одно из самых популярных блюд в мире, которое происходит из Италии и давно стало частью международной кухни.
Она бывает самой разнообразной: с мясом, морепродуктами, сыром, большим количеством овощей или даже полностью вегетарианским. Но сегодня предлагается более простой и быстрый вариант — пицца на чиабате, которая не нуждается в замешивании теста и готовится буквально через несколько минут. Для лучшего результата стоит выбирать свежую чиабату с хрустящей корочкой, качественную моцареллу и ароматный соус песто – именно они придают блюду насыщенный вкус и делают его максимально похожим на классическую итальянскую пиццу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Такой способ приготовления часто используют в домашней кухне, когда нужно быстро сделать сытную закуску или легкий ужин. Чтобы основа не стала слишком мягкой, хлеб перед запеканием следует слегка смазать растительным маслом — тогда корочка получится хрустящей. Начинку можно менять по собственному вкусу: тунец легко заменить курицей или ветчиной, а для вегетарианского варианта достаточно добавить больше овощей – шампиньоны, болгарский перец или оливки. Также важно не перегружать основу большим количеством ингредиентов, иначе пицца не запечется равномерно.
Как приготовить ленивую пиццу на чиабате
Ингредиенты:
- чиабата или багет – 1 шт.;
- растительное масло – 1 ст. л;
- кетчуп или томатный соус – 2–3 ст. л;
- твердый сыр — 80-100 г;
- тунец консервированный – 120 г;
- синий лук — 1 небольшая шт.;
- вяленые томаты – 40–50 г;
- соус песто — 1-2 ст. л;
- помидор — 1 шт.;
- моцарелла — 120 г;
- итальянские травы – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Разрезать чиабату или багет вдоль пополам и слегка смазать поверхность маслом.
- Смазать одну половину кетчупом или томатным соусом, посыпать натертым сыром, выложить тунец, мелко нарезанный синий лук и вяленые томаты.
- Смазать вторую половину песто соусом, выложить ломтики помидора и моцареллу, после чего посыпать итальянскими травами.
- Переложить подготовленные половинки на противень, застеленный пергаментом.
- Запекать в духовке при температуре 180–190 °C примерно 15–20 минут до образования румяной корочки.
Как и с чем подавать
Пиццу на чиабате лучше подавать горячей сразу после запекания, когда сыр еще тянется, а хлеб остается хрустящим. Перед подачей ее можно посыпать свежим базиликом или рукколой, что придаст блюду свежесть и аромат. Такая пицца хорошо сочетается с легкими овощными салатами, соусом на основе йогурта или томатным дипом. Ее также можно подавать как быструю закуску к супам или как легкий ужин.
Пицца на чиабате – это пример того, как из простых ингредиентов можно быстро приготовить вкусное и ароматное блюдо. Благодаря разнообразным вариантам начинки рецепт легко адаптироваться под собственные вкусы, что делает его универсальным для любой кухни.