Только так запеченное мясо получается сочным: как приготовить свинину и не испортить ее (видео)

Свинина со специями, запеченная в пергаменте, получается мягкой и ароматной

Ранее мы уже делились простым рецептом сочных фрикаделек с фасолью, а в этот раз предлагаем приготовить нежную запеченную свинину в пергаменте. Это легкий и удобный способ приготовить ароматное мясо, которое можно есть как самостоятельное блюдо или вместе с разнообразными гарнирами. Готовое блюдо получается мягким, насыщенным по вкусу и буквально тает во рту. Как приготовить мясо правильно и сохранить его сочность, рассказала блогер yuliya_yna.

Как запечь свинину вкусно

Ингредиенты:

Свинина ошейок или корейка – 800 г – 1 кг

Копченая паприка – 1 ст. л.

Сухой чеснок – 1 ч. л.

Прованские травы – 1 ч. л.

Соль и смесь перцев — по вкусу

Оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Натрите мясо смесью соли, паприки, чеснока и трав. Поставьте мясо в холодильник мариноваться на ночь. Благодаря этому оно не только впитает аромат специй, но и не будет жестким. Перед самим запеканием полейте мясо оливковым маслом. Заверните мясо в пергамент в 2-3 слоя очень плотно, как конфету. Запекайте при 180°C. Если кусок около 1 кг, обычно хватает 40-50 минут. После запекания дайте мясу "отдохнуть" в свертке 10-15 минут и только потом разворачивайте его и нарезайте.

Как и с чем подавать

Запеченную свинину можно подавать с картофельным пюре, отварным рисом, кускусом или с запеченными овощами. Нарежьте мясо кусочками средней толщины и обязательно полейте каждую порцию соком, который остался в пергаменте после запекания. Также с этим мясом можно смело готовить бутерброды, используя его вместо традиционной колбасы.