К чаю - в самый раз: насыпной яблочный пирог за 10 минут подготовки (видео)
Вкусная домашняя выпечка
Домашняя выпечка – это теплые ароматы, простые ингредиенты и рецепты, которые передаются из поколения в поколение, и дома чаще всего готовят шарлотку, печенье или торт "Муравейник". Но сегодня мы предлагаем насыпной яблочный пирог – один из самых простых десертов без замешивания теста. Этот рецепт имеет славянские корни и стал популярен именно благодаря доступности продуктов и минимуму усилий. Для удачного результата важно выбирать сочные яблоки и качественное сливочное масло, а типичная ошибка – брать сухие фрукты или доставать пирог горячим, из-за чего он рассыпается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
- сахар – 1 стакан;
- мука – 1 стакан;
- манная крупа – 1 стакан;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- корица – 1 ч. л.;
- яблоки – 1 кг;
- сливочное масло – 40 г;
Способ приготовления:
- Смешать сахар, муку, манную крупу, разрыхлитель, соль и корицу до однородности.
- Натереть яблоки на крупной терке и поделить на три части.
- Разделить сухую смесь на четыре равные части.
- Выложить в форму слой сухой смеси, затем слой яблок, повторить слои, завершив сухим.
- Выложить сверху кусочки сливочного масла или натереть его на терке.
- Выпекать при температуре 180 °C 50–60 минут до золотистой корочки.
- Полностью охладить пирог перед тем, как доставать из формы.
Как и с чем подавать
Насыпной яблочный пирог лучше всего подавать полностью охлажденным, чтобы слои стабилизировались. Его можно посыпать сахарной пудрой, подать с шариком ванильного мороженого или ложкой сметаны. Хорошо сочетается с черным чаем, кофе или яблочным компотом.
Этот рецепт легко менять: добавить груши, изюм или орехи, заменить корицу на ваниль или кардамон. Насыпной пирог – идеальный пример того, как из самых простых продуктов можно получить настоящий домашний десерт без излишней мороки.