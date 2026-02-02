Укр

К чаю - в самый раз: насыпной яблочный пирог за 10 минут подготовки (видео)

Насыпной яблочный пирог. Фото instagram.com

Вкусная домашняя выпечка

Домашняя выпечка – это теплые ароматы, простые ингредиенты и рецепты, которые передаются из поколения в поколение, и дома чаще всего готовят шарлотку, печенье или торт "Муравейник". Но сегодня мы предлагаем насыпной яблочный пирог – один из самых простых десертов без замешивания теста. Этот рецепт имеет славянские корни и стал популярен именно благодаря доступности продуктов и минимуму усилий. Для удачного результата важно выбирать сочные яблоки и качественное сливочное масло, а типичная ошибка – брать сухие фрукты или доставать пирог горячим, из-за чего он рассыпается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

  • сахар – 1 стакан;
  • мука – 1 стакан;
  • манная крупа – 1 стакан;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • корица – 1 ч. л.;
  • яблоки – 1 кг;
  • сливочное масло – 40 г;

Способ приготовления:

  1. Смешать сахар, муку, манную крупу, разрыхлитель, соль и корицу до однородности.
  2. Натереть яблоки на крупной терке и поделить на три части.
  3. Разделить сухую смесь на четыре равные части.
  4. Выложить в форму слой сухой смеси, затем слой яблок, повторить слои, завершив сухим.
  5. Выложить сверху кусочки сливочного масла или натереть его на терке.
  6. Выпекать при температуре 180 °C 50–60 минут до золотистой корочки.
  7. Полностью охладить пирог перед тем, как доставать из формы.

Как и с чем подавать

Насыпной яблочный пирог лучше всего подавать полностью охлажденным, чтобы слои стабилизировались. Его можно посыпать сахарной пудрой, подать с шариком ванильного мороженого или ложкой сметаны. Хорошо сочетается с черным чаем, кофе или яблочным компотом.

Этот рецепт легко менять: добавить груши, изюм или орехи, заменить корицу на ваниль или кардамон. Насыпной пирог – идеальный пример того, как из самых простых продуктов можно получить настоящий домашний десерт без излишней мороки.

