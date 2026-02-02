Фрикадельки по-новому: добавьте один ингредиент, и блюдо станет намного вкуснее (видео)

Вкусное блюдо из простых ингредиентов на обед или ужин

Если дома есть мясо или фарш, а привычные котлеты уже надоели, попробуйте приготовить фрикадельки с фасолью в томатном соусе. Это вкусное и сытное блюдо, которое легко превращает обычные фрикадельки в полноценный обед или ужин.

Благодаря фасоли рецепт становится более питательным – блюдо содержит растительный белок и клетчатку, хорошо насыщает и имеет густой, ароматный соус. Готовится все из простых и доступных ингредиентов, так что такой вариант прекрасно подойдет для семейного меню на каждый день. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале.

Как приготовить фрикадельки в томатном соусе

Ингредиенты:

мясо или фарш — 1,4 кг

сухари — 50 г

лук – 1 шт.

яйца – 1 шт.

зелень

масло – 3 ст. л.

томатная паста — 70 г

перец сладкий – 1 шт.

фасоль — 400 г

вода или бульон — 400 г

соль, черный перец, чеснок, сахар — по вкусу

Способ приготовления:

Используйте готовый фарш или перекрутите мясо через мясорубку. Подсушите кусочек хлеба и сделайте из него панировочные сухари. Добавьте в мясо. Перемелите лук и добавьте мелко нарезанный укроп или зелень. Вбейте в фарш яйцо, добавьте соль и другие специи. Тщательно вымешайте массу до однородности. Из готового фарша сформируйте плотные шарики. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета. После обжарки мяса (если на сковороде остался нагар, его можно убрать) добавьте томатную пасту или любимый томатный соус. Добавьте нарезанный перец и консервированную фасоль. Посолите, поперчите, добавьте свежий или сухой чеснок, залейте водой до желаемой консистенции соуса. Накройте сковороду крышкой, доведите до кипения и тушите на умеренном огне примерно 15 минут. Снимите крышку и оставьте блюдо на огне еще на несколько минут, чтобы лишняя влага испарилась, а соус стал более густым и насыщенным.

Как и с чем подавать

Фрикадельки в томатном соусе с фасолью лучше подавать горячими, предварительно посыпав свежей зеленью. Это блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром, гречкой или макаронами. Обязательно подавайте фрикадельки с хлебом, чтобы макать его в насыщенный соус. При желании дополните подачу свежими овощами или легким салатом.