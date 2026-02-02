Укр

Фрикадельки по-новому: добавьте один ингредиент, и блюдо станет намного вкуснее (видео)

Наталья Граковская
Фрикадельки с фасолью
Фрикадельки с фасолью. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вкусное блюдо из простых ингредиентов на обед или ужин

Если дома есть мясо или фарш, а привычные котлеты уже надоели, попробуйте приготовить фрикадельки с фасолью в томатном соусе. Это вкусное и сытное блюдо, которое легко превращает обычные фрикадельки в полноценный обед или ужин.

Благодаря фасоли рецепт становится более питательным – блюдо содержит растительный белок и клетчатку, хорошо насыщает и имеет густой, ароматный соус. Готовится все из простых и доступных ингредиентов, так что такой вариант прекрасно подойдет для семейного меню на каждый день. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале.

Как приготовить фрикадельки в томатном соусе

Ингредиенты:

  • мясо или фарш — 1,4 кг
  • сухари — 50 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • зелень
  • масло – 3 ст. л.
  • томатная паста — 70 г
  • перец сладкий – 1 шт.
  • фасоль — 400 г
  • вода или бульон — 400 г
  • соль, черный перец, чеснок, сахар — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Используйте готовый фарш или перекрутите мясо через мясорубку.
  2. Подсушите кусочек хлеба и сделайте из него панировочные сухари. Добавьте в мясо.
  3. Перемелите лук и добавьте мелко нарезанный укроп или зелень.
  4. Вбейте в фарш яйцо, добавьте соль и другие специи. Тщательно вымешайте массу до однородности.
  5. Из готового фарша сформируйте плотные шарики. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета.
  6. После обжарки мяса (если на сковороде остался нагар, его можно убрать) добавьте томатную пасту или любимый томатный соус. Добавьте нарезанный перец и консервированную фасоль.
  7. Посолите, поперчите, добавьте свежий или сухой чеснок, залейте водой до желаемой консистенции соуса.
  8. Накройте сковороду крышкой, доведите до кипения и тушите на умеренном огне примерно 15 минут.
  9. Снимите крышку и оставьте блюдо на огне еще на несколько минут, чтобы лишняя влага испарилась, а соус стал более густым и насыщенным.

Как и с чем подавать

Фрикадельки в томатном соусе с фасолью лучше подавать горячими, предварительно посыпав свежей зеленью. Это блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром, гречкой или макаронами. Обязательно подавайте фрикадельки с хлебом, чтобы макать его в насыщенный соус. При желании дополните подачу свежими овощами или легким салатом.

