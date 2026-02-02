Фрикадельки по-новому: добавьте один ингредиент, и блюдо станет намного вкуснее (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное блюдо из простых ингредиентов на обед или ужин
Если дома есть мясо или фарш, а привычные котлеты уже надоели, попробуйте приготовить фрикадельки с фасолью в томатном соусе. Это вкусное и сытное блюдо, которое легко превращает обычные фрикадельки в полноценный обед или ужин.
Благодаря фасоли рецепт становится более питательным – блюдо содержит растительный белок и клетчатку, хорошо насыщает и имеет густой, ароматный соус. Готовится все из простых и доступных ингредиентов, так что такой вариант прекрасно подойдет для семейного меню на каждый день. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко на своем YouTube-канале.
Как приготовить фрикадельки в томатном соусе
Ингредиенты:
- мясо или фарш — 1,4 кг
- сухари — 50 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- зелень
- масло – 3 ст. л.
- томатная паста — 70 г
- перец сладкий – 1 шт.
- фасоль — 400 г
- вода или бульон — 400 г
- соль, черный перец, чеснок, сахар — по вкусу
Способ приготовления:
- Используйте готовый фарш или перекрутите мясо через мясорубку.
- Подсушите кусочек хлеба и сделайте из него панировочные сухари. Добавьте в мясо.
- Перемелите лук и добавьте мелко нарезанный укроп или зелень.
- Вбейте в фарш яйцо, добавьте соль и другие специи. Тщательно вымешайте массу до однородности.
- Из готового фарша сформируйте плотные шарики. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета.
- После обжарки мяса (если на сковороде остался нагар, его можно убрать) добавьте томатную пасту или любимый томатный соус. Добавьте нарезанный перец и консервированную фасоль.
- Посолите, поперчите, добавьте свежий или сухой чеснок, залейте водой до желаемой консистенции соуса.
- Накройте сковороду крышкой, доведите до кипения и тушите на умеренном огне примерно 15 минут.
- Снимите крышку и оставьте блюдо на огне еще на несколько минут, чтобы лишняя влага испарилась, а соус стал более густым и насыщенным.
Как и с чем подавать
Фрикадельки в томатном соусе с фасолью лучше подавать горячими, предварительно посыпав свежей зеленью. Это блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром, гречкой или макаронами. Обязательно подавайте фрикадельки с хлебом, чтобы макать его в насыщенный соус. При желании дополните подачу свежими овощами или легким салатом.