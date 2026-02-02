Идеально нежное и воздушное: что сделать с картофельным пюре (видео)
Картофельное пюре – классический гарнир, который есть в меню почти каждой семьи.
Но часто оно получается комковатым или не таким воздушным, как хочется. Секрет прост: вместо обычной толкушки используйте миксер, и результат удивит даже опытных хозяек. Этот способ особенно подходит, если вы хотите получить шелковистую текстуру и однородную консистенцию пюре, тающего во рту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".
Как приготовить картофельное пюре
Выбирайте картошку средней или высокой крахмалистости – они обеспечат более нежную текстуру. Сливочное масло лучше брать свежим и жирным, а молоко – теплым, чтобы пюре не охлаждалось и оставалось мягким. Соль добавляйте после варки картофеля, тогда вкус будет равномерным.
Ингредиенты:
- картофель отварной – 500 г;
- сливочное масло – 50 г;
- молоко теплое – 100 мл;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Добавить к отварному картофелю теплое молоко и сливочное масло.
- Перебить миксером до однородности.
- По желанию для более нежной текстуры перетереть пюре через сито.
Такое пюре идеально сочетается с любыми мясными блюдами – от котлет и гуляша до жареного или запеченного мяса. Можно добавить свежую зелень, подать с подливкой или соусом на основе грибов или сметаны. Оно прекрасно подходит и рыбе, и овощным блюдам, а его нежность делает даже простой обед более праздничным.