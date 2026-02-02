Идеально нежное и воздушное: что сделать с картофельным пюре (видео)

Картофельное пюре – классический гарнир, который есть в меню почти каждой семьи.

Но часто оно получается комковатым или не таким воздушным, как хочется. Секрет прост: вместо обычной толкушки используйте миксер, и результат удивит даже опытных хозяек. Этот способ особенно подходит, если вы хотите получить шелковистую текстуру и однородную консистенцию пюре, тающего во рту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить картофельное пюре

Выбирайте картошку средней или высокой крахмалистости – они обеспечат более нежную текстуру. Сливочное масло лучше брать свежим и жирным, а молоко – теплым, чтобы пюре не охлаждалось и оставалось мягким. Соль добавляйте после варки картофеля, тогда вкус будет равномерным.

Ингредиенты:

картофель отварной – 500 г;

сливочное масло – 50 г;

молоко теплое – 100 мл;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Добавить к отварному картофелю теплое молоко и сливочное масло. Перебить миксером до однородности. По желанию для более нежной текстуры перетереть пюре через сито.

Такое пюре идеально сочетается с любыми мясными блюдами – от котлет и гуляша до жареного или запеченного мяса. Можно добавить свежую зелень, подать с подливкой или соусом на основе грибов или сметаны. Оно прекрасно подходит и рыбе, и овощным блюдам, а его нежность делает даже простой обед более праздничным.