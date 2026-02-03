Тільки так запечене м'ясо виходить соковитим: як приготувати свинину і не зіпсувати її (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Свинина зі спеціями, запечена в пергаменті, виходить м’якою та ароматною
Раніше ми вже ділилися простим рецептом соковитих фрикадельок з квасолею, а цього разу пропонуємо приготувати ніжну запечену свинину в пергаменті. Це легкий і зручний спосіб приготувати ароматне м’ясо, яке можна їсти як самостійну страву чи разом з різноманітними гарнірами.
Готова страва виходить м’якою, насиченою на смак і буквально тане в роті. Як приготувати м’ясо правильно та зберегти його соковитість, розповіла блогерка yuliya_yna.
Як запекти свинину смачно
Інгредієнти:
- Свинина ошийок або корейка — 800 г – 1 кг
- Копчена паприка — 1 ст. л.
- Сухий часник — 1 ч. л.
- Прованські трави — 1 ч. л.
- Сіль та суміш перців — до смаку
- Оливкова олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Натріть м'ясо сумішшю солі, паприки, часнику та трав.
- Поставте м'ясо в холодильник маринуватися на ніч. Завдяки цьому воно не тільки вбере аромат спецій, а й не буде жорстким.
- Перед самим запіканням полийте м'ясо оливковою олією.
- Загорніть м'ясо в пергамент у 2-3 шари дуже щільно, як цукерку.
- Запікайте при 180°C. Якщо шматок близько 1 кг, зазвичай вистачає 40-50 хвилин.
- Після запікання дайте м'ясу "відпочити" у згортку 10-15 хвилин і тільки потім розверніть його та нарізайте.
Як та з чим подавати
Запечену свинину можна подавати з картопляним пюре, відвареним рисом, кус-кусом або з запеченими овочами. Наріжте м’ясо шматочками середньої товщини та обов'язково полийте кожну порцію юшкою, яка залишилася в пергаменті після запікання. Також з цим м'ясом можна сміливо готувати бутерброди, використовуючи його замість традиційної ковбаси.