Тільки так запечене м'ясо виходить соковитим: як приготувати свинину і не зіпсувати її (відео)

Свинина зі спеціями, запечена в пергаменті, виходить м’якою та ароматною

Раніше ми вже ділилися простим рецептом соковитих фрикадельок з квасолею, а цього разу пропонуємо приготувати ніжну запечену свинину в пергаменті. Це легкий і зручний спосіб приготувати ароматне м’ясо, яке можна їсти як самостійну страву чи разом з різноманітними гарнірами.

Готова страва виходить м’якою, насиченою на смак і буквально тане в роті. Як приготувати м’ясо правильно та зберегти його соковитість, розповіла блогерка yuliya_yna.

Як запекти свинину смачно

Інгредієнти:

Свинина ошийок або корейка — 800 г – 1 кг

Копчена паприка — 1 ст. л.

Сухий часник — 1 ч. л.

Прованські трави — 1 ч. л.

Сіль та суміш перців — до смаку

Оливкова олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Натріть м'ясо сумішшю солі, паприки, часнику та трав. Поставте м'ясо в холодильник маринуватися на ніч. Завдяки цьому воно не тільки вбере аромат спецій, а й не буде жорстким. Перед самим запіканням полийте м'ясо оливковою олією. Загорніть м'ясо в пергамент у 2-3 шари дуже щільно, як цукерку. Запікайте при 180°C. Якщо шматок близько 1 кг, зазвичай вистачає 40-50 хвилин. Після запікання дайте м'ясу "відпочити" у згортку 10-15 хвилин і тільки потім розверніть його та нарізайте.

Як та з чим подавати

Запечену свинину можна подавати з картопляним пюре, відвареним рисом, кус-кусом або з запеченими овочами. Наріжте м’ясо шматочками середньої товщини та обов'язково полийте кожну порцію юшкою, яка залишилася в пергаменті після запікання. Також з цим м'ясом можна сміливо готувати бутерброди, використовуючи його замість традиційної ковбаси.