Как почистить картофель в мундире быстро и без ножа: проверенный лайфхак (видео)

Для очистки картофеля понадобится ледяная вода

Картофель в мундире часто используется для приготовления различных салатов, таких как оливье или винегрет. Его варят целиком, сохраняя кожуру, чтобы мякоть не разваривалась. Кроме того, картошку в мундире удобно брать в дорогу, так как она не требует специальной упаковки, долго хранится и может стать сытным перекусом во время путешествий или пикников.

При этом чистка горячих клубней после варки иногда становится настоящей проблемой. Горячая картошка обжигает пальцы, а процесс занимает много времени, особенно если нужно подготовить большое количество. К счастью, существует простой лайфхак, который значительно упрощает задачу и помогает очистить картофель за считанные секунды. Этим быстрым способом поделились в TikTok-аккаунте foodswelovetoeat.

Как быстро очистить картофель в мундире

Ключ к легкой очистке — правильная подготовка до варки. На сырых клубнях сделайте надрез по окружности, примерно в центре, затрагивая лишь кожуру и чуть-чуть мякоть. Для этого подойдет обычный нож или ножницы для кухни. При этом важно не прорезать картошку насквозь. Затем варите ее в воде с солью, как обычно, пока не станет мягкой.

Как только картофель готов, сразу опустите его в миску с ледяной водой на 10 секунд. Такой контраст температур заставит кожуру легко отойти от внутренней части. Картошка внутри останется теплой, а оболочка быстро остынет.

Далее возьмите клубень и потяните кожуру в противоположные стороны от надреза. Она снимется одним махом, без ножа, повреждений или риска обжечься.

Этот подход особенно удобный для больших порций, например, при готовке оливье, винегрета или блюд на праздник. Он помогает сэкономить силы и время.

