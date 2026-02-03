Если осталось картофельное пюре – сделайте зразы: простой рецепт с грибами (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из картофеля можно приготовить десятки блюд: его варят, запекают, жарят, тушат с мясом или овощами. Но сегодня мы предлагаем простой способ дать вторую жизнь вчерашнему пюре – приготовить из него аппетитные картофельные зразы с грибной начинкой. Это блюдо имеет польские корни и давно прижилось в украинской домашней кухне как бюджетная и сытная альтернатива котлетам. Главный секрет удачных образов — правильно подобранный картофель (лучше крахмалистых сортов) и минимум муки, иначе тесто будет "забито" и тяжелое. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

картофельное пюре – 700 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 3–4 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Начинка:

лук – 1 шт.;

шампиньоны – 300 г;

сливочный сыр – 1 ст. л. (по желанию);

твердый сыр – 100 г;

зелень – по вкусу;

масло – для жарки.

Способ приготовления:

Отварить картофель до мягкости, слить всю воду и тщательно размять в пюре без комочков, дать остыть. Обжарить мелко нарезанный лук с грибами до испарения жидкости, добавить соль, перец, сыр и зелень, перемешать и охладить. Добавить в пюре яйцо и муку, быстро замесить мягкое тесто, не перегружая его мукой. Сформовать лепешку, выложить начинку и кусочек сыра, залепить края и придать форму зразы. Обвалять в муке или сухарях и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Как и с чем подавать

Картофельные зразы лучше всего подавать горячими со сметаной, йогуртовым соусом или грибной подливкой. Для свежести вкуса хорошо добавить салат из огурцов, квашеную капусту или легкий зеленый микс. Зразы можно запекать в духовке как более диетический вариант или делать начинку из мяса, сыра или шпината. Это универсальное блюдо, которое подходит и для обеда, и для ужина, и даже как способ "спасти" остатки пюре без лишних трат.