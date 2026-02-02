Пирог из капусты на сковороде: быстрый обед даже при отключениях (видео)

Быстрое и вкусное блюдо

Капуста – универсальный овощ, из которого можно приготовить множество блюд, от классического домашнего бигоса до нежных запеканок. Но сегодня мы предлагаем приготовить сытный капустный пирог на сковороде, не требующий духовки. Для этого блюда лучше выбирать плотную белокочанную капусту, свежие овощи и качественные яйца – тогда масса будет сочной, а пирог не развалится при переворачивании. Мелкие нюансы как правильное оттеснение вареной капусты и короткая пассеровка овощей помогут получить идеальный баланс вкуса и текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить капустный пирог на сковороде

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 600 г;

яйца куриные – 6 шт.;

мука – 6 ст. л. (≈100–120 г);

сыр твердый – 100 г;

помидоры – 150 г (1–2 шт.);

лук – 1 шт. (≈100 г);

морковь – 1 шт. (≈100 г);

масло – 10 г (для смазки сковороды);

чеснок, соль, перец, зелень – по вкусу;

Способ приготовления:

Подготовить капусту: мелко нашинковать, отварить 3–4 минуты, откинуть на дуршлаг и хорошо отжать жидкость. Приготовить зажарку: нарезать лук кубиком, морковь натереть и быстро пассеровать на сухой сковороде или с каплей воды до мягкости. Смешать тесто: в большой миске соединить капусту, зажарку, выдавленный чеснок, яйца, муку и специи, тщательно вымешать массу. Выпекать основу: разогретую сковороду смазать растительным маслом, выложить капустную массу, разровнять, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 10–12 минут до румяной корочки. Перевернуть пирог с помощью тарелки на другую сторону. Добавить начинку: посыпать горячую сторону тертым сыром, выложить кольца помидоров, накрыть крышкой и готовить еще 7–10 минут, пока низ подрумянится, а сыр расплавится.

Как и с чем подавать

Пирог самый вкусный горячим, сразу после приготовления, когда сыр еще плавится, а капустное основание сохраняет сочность. Его можно подавать со свежей зеленью, йогуртом или легким сметанным соусом. Также хорошо сочетается с салатом из свежих овощей или томатным соусом. Благодаря сытности он легко заменяет и гарнир, и основное блюдо одновременно, поэтому будет уместным на обед или легкий ужин.