Вместо надоевших бутербродов: горячие рулетики из лаваша, от которых невозможно оторваться (видео)

Эти рулетики готовятся из простых продуктов и по вкусу напоминают пиццу

Блюда из лаваша — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить вкусную и сытную закуску. Они выручают в будни или в случае, если заглянут неожиданные гости. Рулетики из лаваша с колбасой и сыром готовятся буквально за несколько минут, получаются румяными снаружи и нежными внутри. По вкусу они чем-то похожи на пиццу, особенно если добавить щепотку сушеного орегано или базилика в начинку. Рецептом этой закуски поделились в кулинарном блоге mariiam_foodblog.

Как приготовить горячую закуску из лаваша

Ингредиенты:

Лаваш — 1 письмо

Колбаса вареная — 200-300 г

Твердый сыр — 150-200 г

Болгарский перец – 1/2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Натрите колбасу и сыр на крупной терке. Перец порежьте очень мелким кубиком. В миске соедините натертые продукты, добавьте майонез и кетчуп. Тщательно перемешайте. Равномерно распределите массу по всему листу лаваша, оставляя 2-3 см от одного края свободными. Плотно закрутите рулет. Оставьте рулет на 10 минут перед нарезанием, чтобы лаваш чуть-чуть увлажнился от соуса и стал эластичным. Разрежьте рулет на порционные кусочки шириной 2-3 см. Каждый кусочек окуните во взбитое яйцо. Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Как и с чем подавать

Подавайте закуску из лаваша и колбасы горячей. К блюду можно добавить кетчуп, сметанно-чесночный или горчично-медовый соус. Лучшим гарниром к рулетикам из лаваша будут свежие овощи. Выложите закуску на тарелку с листьями салата и помидорами или огурцами, по желанию сбрызните овощи оливковым маслом и соком лимона.