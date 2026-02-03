Бюджетно и по-домашнему: салат с куриной печенью за 30 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Куриная печень – это полезный субпродукт, богатый белок, витамины A, B12, железо и минералы.
Из нее обычно готовят тушеную печень со сливками, паштеты или начинку для пирогов. Сегодня мы предлагаем вкусный и яркий салат, в котором печень сочетается с овощами, яйцами и сыром, создавая нежную текстуру и насыщенный вкус. Для лучшего результата выбирайте свежую печень светло-коричневого оттенка, без темных пятен и неприятного запаха, а овощи – свежие и плотные, чтобы салат был сочным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить печеночный салат
Ингредиенты:
- куриная печень – 650 г;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 большая или 2 средние;
- маринованные огурцы – 4–5 шт.;
- вареные яйца – 5 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- майонез – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень – по желанию.
Способ приготовления:
- Промыть печень, убрать лишнее и залить водой, довести до кипения.
- Варить на небольшом огне под крышкой 20 минут, снимая пену.
- Охлажденную печень натереть на большую терку.
- На сковороде лук обжарить кубиками и морковь на большой терке до мягкости.
- Формировать салат слоями в форме или кольце: первый слой – печень + майонезная сеточка; второй — зажарка из овощей; третий – маринованные огурцы; четвертый – натертые вареные яйца + майонез.
- Повторить слои и сверху выложить натертый сыр.
- Охладить перед подачей 15-20 минут.
Как и с чем подавать
Салат подавайте охлажденным, можно формировать слоями в стеклянной или разъемной форме для праздничного стола. Для украшения подойдет зелень, кольца огурцов или ломтики томатов. Он отлично сочетается с хлебом, тостами или легкими гарнирами, а также станет отличной закуской к вину или легким алкогольным коктейлям. Даже в повседневном меню этот салат смотрится эффектно и аппетитно.