Бюджетно и по-домашнему: салат с куриной печенью за 30 минут (видео)

Куриная печень – это полезный субпродукт, богатый белок, витамины A, B12, железо и минералы.

Из нее обычно готовят тушеную печень со сливками, паштеты или начинку для пирогов. Сегодня мы предлагаем вкусный и яркий салат, в котором печень сочетается с овощами, яйцами и сыром, создавая нежную текстуру и насыщенный вкус. Для лучшего результата выбирайте свежую печень светло-коричневого оттенка, без темных пятен и неприятного запаха, а овощи – свежие и плотные, чтобы салат был сочным и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить печеночный салат

Ингредиенты:

куриная печень – 650 г;

лук – 2 шт.;

морковь – 1 большая или 2 средние;

маринованные огурцы – 4–5 шт.;

вареные яйца – 5 шт.;

твердый сыр – 100 г;

майонез – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

зелень – по желанию.

Способ приготовления:

Промыть печень, убрать лишнее и залить водой, довести до кипения. Варить на небольшом огне под крышкой 20 минут, снимая пену. Охлажденную печень натереть на большую терку. На сковороде лук обжарить кубиками и морковь на большой терке до мягкости. Формировать салат слоями в форме или кольце: первый слой – печень + майонезная сеточка; второй — зажарка из овощей; третий – маринованные огурцы; четвертый – натертые вареные яйца + майонез. Повторить слои и сверху выложить натертый сыр. Охладить перед подачей 15-20 минут.

Как и с чем подавать

Салат подавайте охлажденным, можно формировать слоями в стеклянной или разъемной форме для праздничного стола. Для украшения подойдет зелень, кольца огурцов или ломтики томатов. Он отлично сочетается с хлебом, тостами или легкими гарнирами, а также станет отличной закуской к вину или легким алкогольным коктейлям. Даже в повседневном меню этот салат смотрится эффектно и аппетитно.