Хрустящие рулеты с курицей из лаваша: завтрак, заряжающий энергией на весь день (видео)
Вкусный перекус или завтрак
Лаваш — универсальный ингредиент, из которого можно готовить не только традиционные уходы и закуски, но и быстрые домашние блюда, например ленивую пиццу или рулеты. Сегодня мы предлагаем приготовить хрустящие рулеты с курицей и овощами, которые подходят и для завтрака, и для перекуса на целый день. Для лучшего результата выбирайте свежий лаваш без сухих краев, нежное куриное филе и сочные овощи – это повлияет на текстуру и аромат рулетов. Варианты начинки можно менять по вкусу: добавлять грибы, болгарский перец разного цвета, зелень или разные сорта твердого сыра, а греческий йогурт можно заменить майонезом или сметаной для более нежного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".
Как приготовить трубочки из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш армянский — 2 шт.;
- куриное филе отварное – 1 шт.;
- перец сладкий красный – ½ шт.;
- перец сладкий желтый – ½ шт.;
- лук порей или репчатый — ½ шт.;
- шампиньоны — 150 г;
- сыр твердый – 100 г;
- лук зеленый – 1 пучок;
- кукуруза консервированная — 2-3 ст. л.;
- йогурт греческий – 3 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу;
- чеснок сухой – по вкусу;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Нагреть на сковороде немного растительного масла.
- Добавить нарезанные шампиньоны, лук и сладкий перец, обжарить до мягкости, солить и перчить.
- Снять с огня и переложить овощи в миску.
- Добавить куриное филе, разделенное вилкой на волокна.
- Всыпать натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и кукурузу.
- Заправить греческим йогуртом и горчицей в зернах, добавить соль, перец и сухой чеснок.
- Отлично перемешать начинку.
- Лаваш порезать полосками, выложить начинку и свернуть рулетами.
- Обжарить рулеты со всех сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Рулеты самые вкусные горячими, только из сковороды – они хрустящие снаружи и нежные внутри. Подавать можно с салатом из свежих овощей, легким йогуртовым соусом или томатным соусом. Для праздничного стола рулеты красиво выложить на широком блюде, украсив веточками зелени и кольцами болгарского перца. Это блюдо станет любимым как на каждый день, так и для гостей, а также отлично подходит для пикника или перекуса на работе.