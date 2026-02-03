Хрустящие рулеты с курицей из лаваша: завтрак, заряжающий энергией на весь день (видео)

Вкусный перекус или завтрак

Лаваш — универсальный ингредиент, из которого можно готовить не только традиционные уходы и закуски, но и быстрые домашние блюда, например ленивую пиццу или рулеты. Сегодня мы предлагаем приготовить хрустящие рулеты с курицей и овощами, которые подходят и для завтрака, и для перекуса на целый день. Для лучшего результата выбирайте свежий лаваш без сухих краев, нежное куриное филе и сочные овощи – это повлияет на текстуру и аромат рулетов. Варианты начинки можно менять по вкусу: добавлять грибы, болгарский перец разного цвета, зелень или разные сорта твердого сыра, а греческий йогурт можно заменить майонезом или сметаной для более нежного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить трубочки из лаваша

Ингредиенты:

лаваш армянский — 2 шт.;

куриное филе отварное – 1 шт.;

перец сладкий красный – ½ шт.;

перец сладкий желтый – ½ шт.;

лук порей или репчатый — ½ шт.;

шампиньоны — 150 г;

сыр твердый – 100 г;

лук зеленый – 1 пучок;

кукуруза консервированная — 2-3 ст. л.;

йогурт греческий – 3 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

чеснок сухой – по вкусу;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

Нагреть на сковороде немного растительного масла. Добавить нарезанные шампиньоны, лук и сладкий перец, обжарить до мягкости, солить и перчить. Снять с огня и переложить овощи в миску. Добавить куриное филе, разделенное вилкой на волокна. Всыпать натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и кукурузу. Заправить греческим йогуртом и горчицей в зернах, добавить соль, перец и сухой чеснок. Отлично перемешать начинку. Лаваш порезать полосками, выложить начинку и свернуть рулетами. Обжарить рулеты со всех сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Рулеты самые вкусные горячими, только из сковороды – они хрустящие снаружи и нежные внутри. Подавать можно с салатом из свежих овощей, легким йогуртовым соусом или томатным соусом. Для праздничного стола рулеты красиво выложить на широком блюде, украсив веточками зелени и кольцами болгарского перца. Это блюдо станет любимым как на каждый день, так и для гостей, а также отлично подходит для пикника или перекуса на работе.