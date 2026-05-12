Ленивая пицца без мороки: только смешать, запечь и наслаждаться (видео)

Пицца – это популярное блюдо итальянского происхождения, которое традиционно готовится на дрожжевом тесте с разнообразными начинками и выпекается до хрустящей корочки.

В современных вариациях ее часто готовят и на альтернативных основах, в частности, на чиабате, что позволяет получить более быстрый и более хрустящий результат. Но сегодня мы предлагаем ленивую версию пиццы, которая готовится без сложного замешивания теста, что делает процесс максимально простым и доступным. Важно использовать качественные ингредиенты: свежие яйца, молоко с нормальной жирностью и хорошо плавящийся сыр, поскольку именно они формируют вкус и текстуру блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить ленивую пиццу

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

молоко – 350 мл;

мука — 200 г;

соль – 1 ч. л.;

растительное масло – 1 ч. л.;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Смешать яйца, молоко, соль, растительное масло и черный перец до однородной массы. Добавить муку и тщательно перемешать до получения гладкого теста без комочков. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределить слой. Выложить начинку по вкусу, равномерно распределить и добавить достаточное количество сыра. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Ленивую пиццу лучше всего подавать горячей, только что из духовки, нарезанной на порционные куски. Она хорошо смешивается со свежими овощными салатами, легкими йогуртовыми или томатными соусами, а также маринованными овощами. Для более яркого вкуса можно добавить свежую зелень, базилик или каплю оливкового масла перед подачей. Как вариант, пицца может быть самостоятельным блюдом или частью легкого обеда вместе с крем-супом или бульоном.

Этот рецепт позволяет получить домашнюю пиццу с минимумом усилий, сохраняя при этом насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Благодаря простоте приготовления и возможности варьировать ингредиенты, блюдо легко адаптируется под разные вкусы и возможности.