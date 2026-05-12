Ленивая пицца без мороки: только смешать, запечь и наслаждаться (видео)
Пицца – это популярное блюдо итальянского происхождения, которое традиционно готовится на дрожжевом тесте с разнообразными начинками и выпекается до хрустящей корочки.
В современных вариациях ее часто готовят и на альтернативных основах, в частности, на чиабате, что позволяет получить более быстрый и более хрустящий результат. Но сегодня мы предлагаем ленивую версию пиццы, которая готовится без сложного замешивания теста, что делает процесс максимально простым и доступным. Важно использовать качественные ингредиенты: свежие яйца, молоко с нормальной жирностью и хорошо плавящийся сыр, поскольку именно они формируют вкус и текстуру блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить ленивую пиццу
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- молоко – 350 мл;
- мука — 200 г;
- соль – 1 ч. л.;
- растительное масло – 1 ч. л.;
- черный перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Смешать яйца, молоко, соль, растительное масло и черный перец до однородной массы.
- Добавить муку и тщательно перемешать до получения гладкого теста без комочков.
- Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределить слой.
- Выложить начинку по вкусу, равномерно распределить и добавить достаточное количество сыра.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Ленивую пиццу лучше всего подавать горячей, только что из духовки, нарезанной на порционные куски. Она хорошо смешивается со свежими овощными салатами, легкими йогуртовыми или томатными соусами, а также маринованными овощами. Для более яркого вкуса можно добавить свежую зелень, базилик или каплю оливкового масла перед подачей. Как вариант, пицца может быть самостоятельным блюдом или частью легкого обеда вместе с крем-супом или бульоном.
Этот рецепт позволяет получить домашнюю пиццу с минимумом усилий, сохраняя при этом насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Благодаря простоте приготовления и возможности варьировать ингредиенты, блюдо легко адаптируется под разные вкусы и возможности.