Рогалики с повидлом, которые тают во рту: нежная выпечка с хрустящей корочкой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовится просто и получается очень вкусно
Вариантов выпечки существует множество, в частности можно приготовить золотистые слойки с яблоками и корицей, нежные круасаны или домашние пироги с сезонными фруктами. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с повидлом — простую, но очень уютную выпечку с хрустящей корочкой и нежным ароматным тестом. Особое внимание следует уделить качеству масла и сметаны, ведь именно они формируют слоистую, рассыпчатую текстуру; лучше выбирать продукты с высоким содержанием жира без лишних примесей. Типичная ошибка – перегревание теста во время замеса, поэтому все ингредиенты должны быть хорошо охлаждены, чтобы получить правильную крошку и нежную структуру после выпечки. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".
Как приготовить рогалики с повидлом
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- сливочное масло — 250 г;
- сметана — 300 г;
- соль — щепотка;
- повидло – по вкусу;
- сахарная пудра – для подачи;
Способ приготовления:
- Смешать муку с щепоткой соли и добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
- Перетереть массу до состояния мелкой крошки.
- Добавить сметану и быстро замесить однородное мягкое тесто.
- Разделить тесто на 4 части, сформовать шарики, завернуть в пленку и охладить в холодильнике 1 час.
- Раскатать каждую часть теста в тонкий круг и разрезать на 8 треугольников.
- Выложить каждый треугольник повидло и плотно скрутить в форму рогалика.
- Выложить изделия на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 200 градусов до золотистого цвета примерно 25 минут.
- Охладить готовые рогалики и посыпать сахарной пудрой.
Для вариаций можно использовать разные начинки: густой джем, маковую массу, шоколадную пасту или сочетание повидла с орехами. Также часть сметаны можно заменить крем-сыром для более нежной текстуры теста.
Как и с чем подавать
Рогалики вкуснее всего немного охлажденной или комнатной температуры, когда их текстура остается хрустящей снаружи и нежной внутри. Они отлично сочетаются с чаем, кофе или теплым молоком, а для более десертной подачи их можно посыпать дополнительно сахарной пудрой или подать с ягодным соусом. Также рогалики гармонично смотрятся на праздничном столе вместе со свежими фруктами и легкими десертами.
Рогалики с повидлом – это простая домашняя выпечка, которая всегда создает чувство уюта и тепла. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов и соблюдению технологии замеса тесто получается нежным и рассыпчатым. Такой рецепт легко адаптировать под разные вкусы, сохраняя его базовую универсальность и домашний характер.