Рогалики с повидлом, которые тают во рту: нежная выпечка с хрустящей корочкой (видео)

Вариантов выпечки существует множество, в частности можно приготовить золотистые слойки с яблоками и корицей, нежные круасаны или домашние пироги с сезонными фруктами. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с повидлом — простую, но очень уютную выпечку с хрустящей корочкой и нежным ароматным тестом. Особое внимание следует уделить качеству масла и сметаны, ведь именно они формируют слоистую, рассыпчатую текстуру; лучше выбирать продукты с высоким содержанием жира без лишних примесей. Типичная ошибка – перегревание теста во время замеса, поэтому все ингредиенты должны быть хорошо охлаждены, чтобы получить правильную крошку и нежную структуру после выпечки. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить рогалики с повидлом

Ингредиенты:

мука — 350 г;

сливочное масло — 250 г;

сметана — 300 г;

соль — щепотка;

повидло – по вкусу;

сахарная пудра – для подачи;

Способ приготовления:

Смешать муку с щепоткой соли и добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетереть массу до состояния мелкой крошки. Добавить сметану и быстро замесить однородное мягкое тесто. Разделить тесто на 4 части, сформовать шарики, завернуть в пленку и охладить в холодильнике 1 час. Раскатать каждую часть теста в тонкий круг и разрезать на 8 треугольников. Выложить каждый треугольник повидло и плотно скрутить в форму рогалика. Выложить изделия на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 200 градусов до золотистого цвета примерно 25 минут. Охладить готовые рогалики и посыпать сахарной пудрой.

Для вариаций можно использовать разные начинки: густой джем, маковую массу, шоколадную пасту или сочетание повидла с орехами. Также часть сметаны можно заменить крем-сыром для более нежной текстуры теста.

Как и с чем подавать

Рогалики вкуснее всего немного охлажденной или комнатной температуры, когда их текстура остается хрустящей снаружи и нежной внутри. Они отлично сочетаются с чаем, кофе или теплым молоком, а для более десертной подачи их можно посыпать дополнительно сахарной пудрой или подать с ягодным соусом. Также рогалики гармонично смотрятся на праздничном столе вместе со свежими фруктами и легкими десертами.

Рогалики с повидлом – это простая домашняя выпечка, которая всегда создает чувство уюта и тепла. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов и соблюдению технологии замеса тесто получается нежным и рассыпчатым. Такой рецепт легко адаптировать под разные вкусы, сохраняя его базовую универсальность и домашний характер.