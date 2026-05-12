Ленивый киш в лаваше: ужин за 20 минут без лишних усилий (видео)
Вкусная и сытная выпечка
Киш – это открытая или закрытая выпечка на основе теста с нежной яично-сливочной заливкой и разнообразными начинками, который может быть как сытным мясным, так и сезонным овощным, в частности популярными вариациями являются киш с тыквой и курицей. Сегодня предлагается ленивая версия блюда в лаваше, позволяющая получить классический вкус без приготовления теста, сохраняя при этом сочную текстуру и насыщенность начинки. При выборе ингредиентов следует отдавать предпочтение свежему куриному филе без лишней влаги и качественным сливкам с достаточной жирностью, ведь именно они формируют кремовую консистенцию заливки, а сыр лучше использовать хорошо плавящийся сыр. Для более выраженного вкуса возможны замены: курицу можно сочетать с грибами или тыквой, а сливки частично заменить молоком с добавлением ложки сметаны. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить киш в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 2 шт.;
- куриное филе – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- сливки – 150 мл;
- сыр твердый – 150 г;
- приправа "10 овощей" – 1–2 ч. л.;
- лук репчатый – 1 большой.
Способ приготовления:
- Лук порезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Добавить приправу "10 овощей" и перемешать.
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить вместе с луком до полной готовности.
- Яйца взбить со сливками, добавить натертый сыр и тщательно перемешать до однородности.
- В форму для запекания выложить один лаваш, при необходимости немного подрезать края и сформировать основание.
- Выложить мясную начинку, равномерно распределить и залить яично-сливочной смесью.
- Накрыть вторым лавашем и слегка прижать.
- Запекать в разогретой духовке при 200C около 20 минут до образования румяной корочки.
Как и с чем подавать
Ленивый киш в лаваше лучше подавать теплым, когда сырная структура остается нежной и тягучей. Блюдо можно дополнить свежими овощами, зеленью или легким салатом из огурцов и томатов, что уравновешивает сытность выпечки. Как соус хорошо подходит сметанно-чесночный или йогуртовый с зеленью, которые придают свежесть вкусу. Для более праздничной подачи киш можно украсить рубленой зеленью или тонкими слайсами зеленого лука.
Ленивый киш в лаваше является быстрой альтернативой классической выпечке, позволяющей получить насыщенный вкус без сложного теста и длительного приготовления. Благодаря гибкости рецепта его легко адаптировать под сезонные ингредиенты или индивидуальные предпочтения.