Ленивый киш в лаваше: ужин за 20 минут без лишних усилий (видео)

Вкусная и сытная выпечка

Киш – это открытая или закрытая выпечка на основе теста с нежной яично-сливочной заливкой и разнообразными начинками, который может быть как сытным мясным, так и сезонным овощным, в частности популярными вариациями являются киш с тыквой и курицей. Сегодня предлагается ленивая версия блюда в лаваше, позволяющая получить классический вкус без приготовления теста, сохраняя при этом сочную текстуру и насыщенность начинки. При выборе ингредиентов следует отдавать предпочтение свежему куриному филе без лишней влаги и качественным сливкам с достаточной жирностью, ведь именно они формируют кремовую консистенцию заливки, а сыр лучше использовать хорошо плавящийся сыр. Для более выраженного вкуса возможны замены: курицу можно сочетать с грибами или тыквой, а сливки частично заменить молоком с добавлением ложки сметаны. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить киш в лаваше

Ингредиенты:

лаваш круглый – 2 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

сливки – 150 мл;

сыр твердый – 150 г;

приправа "10 овощей" – 1–2 ч. л.;

лук репчатый – 1 большой.

Способ приготовления:

Лук порезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Добавить приправу "10 овощей" и перемешать. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить вместе с луком до полной готовности. Яйца взбить со сливками, добавить натертый сыр и тщательно перемешать до однородности. В форму для запекания выложить один лаваш, при необходимости немного подрезать края и сформировать основание. Выложить мясную начинку, равномерно распределить и залить яично-сливочной смесью. Накрыть вторым лавашем и слегка прижать. Запекать в разогретой духовке при 200C около 20 минут до образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Ленивый киш в лаваше лучше подавать теплым, когда сырная структура остается нежной и тягучей. Блюдо можно дополнить свежими овощами, зеленью или легким салатом из огурцов и томатов, что уравновешивает сытность выпечки. Как соус хорошо подходит сметанно-чесночный или йогуртовый с зеленью, которые придают свежесть вкусу. Для более праздничной подачи киш можно украсить рубленой зеленью или тонкими слайсами зеленого лука.

Ленивый киш в лаваше является быстрой альтернативой классической выпечке, позволяющей получить насыщенный вкус без сложного теста и длительного приготовления. Благодаря гибкости рецепта его легко адаптировать под сезонные ингредиенты или индивидуальные предпочтения.