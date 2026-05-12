Скидка почти вполовину на лосось: как приготовить брускетты с рыбой и крем-сыром (видео)

Слабосоленый лосось давно стал одним из самых популярных продуктов для быстрых закусок, ведь он сочетает нежный вкус, пользу и удобство в приготовлении.

Именно поэтому акции на качественную рыбу – хорошая возможность разнообразить домашнее меню без лишних затрат. В сети магазинов "Фора" с 7 по 13 мая 2026 года действует предложение "Цена недели" на семгу Veladis филе кусок на коже слабосоленый в/в 150 г: вместо 329 грн продукт можно приобрести за 199 грн со скидкой -40%. Такой лосось отлично подходит для приготовления брускеты – легкой закуски с хрустящим багетом, крем-сыром и свежими овощами, которую можно подать как на завтрак, так и к праздничному столу. Рецептом брускетов с лососем с нами поделились на Instagram-странице "schyrypan"

Как приготовить брускеты с лососем и крем-сыром

Ингредиенты:

семга слабосоленая — 150 г;

багет – 1 шт.;

крем-сыр – 100 г;

огурец – 1 шт.;

лимон – 0.5 шт.;

Способ приготовления:

Нарезать багет тонкими ломтиками и слегка подсушить на сухой сковороде или в духовке до хрустящей корочки. Смазать каждый кусок багета крем-сыром равномерным слоем. Размельчить слабосоленый лосось и огурец небольшими кубиками или тонкими полосками и выложить сверху на багет. Сбрызнуть лимонным соком и по желанию добавить тонкие дольки лимона для аромата.

Советы по выбору ингредиентов

Для брускет важно выбирать свежий или качественный слабосоленый лосось с плотной текстурой и равномерным цветом – это влияет на вкус и подачу. Крем-сыр лучше брать без лишних добавок, чтобы он не перебивал нежность рыбы. Огурец следует использовать хрустящий, с тонкой кожурой, чтобы избежать лишней водянистости в закуске. Багет желательно немного черствее — он лучше держит форму после поджарки. Частой ошибкой является избыток крем-сыра, который "глушит" вкус лосося, поэтому важно соблюдать баланс.

Как и с чем подавать

Брускеты лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить хрусткость хлеба. Для подачи можно добавить несколько капель оливкового масла или мелко нарезанный укроп для свежести. Кушанье хорошо сочетается с легкими салатами, овощными закусками или белым сухим вином. В качестве вариации можно добавить авокадо или заменить крем-сыр рикотой для более нежного вкуса. Также уместно подавать с лимонными дольками по отдельности, чтобы каждый мог регулировать кислотность по своему вкусу.

Брускеты с лососем и крем-сыром – это быстрая, но изысканная закуска, идеально подходящая как для ежедневного меню, так и для праздничной подачи. Благодаря акции "Фора" на семгу Veladis можно приготовить блюдо с качественной рыбой по выгодной цене, не переплачивая за премиальный продукт. Это простой способ превратить обычные ингредиенты в гастрономически привлекательное блюдо.