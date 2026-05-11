Нежные крабовые нагетсы с тягучей серединкой: закуска, которая покоряет с первого кусочка (видео)

Необычайно вкусная и необычная закуска

Крабовые палочки можно использовать в самых разнообразных блюдах, в частности, приготовить популярный крабовый салат или легкие закуски для праздничного стола. Но сегодня мы предлагаем приготовить крабовые нагетсы — хрустящую закуску с нежной, тягучей сырной серединкой, которая готовится быстро и всегда получается удачной. Для качественного результата следует выбирать крабовые палочки с высоким содержанием рыбного белка и настоящую моцареллу, которая хорошо плавится и создает нужную текстуру внутри. Типичная ошибка – избыток муки или сухарей, из-за чего начинка теряет нежность, поэтому важно соблюдать баланс ингредиентов и не перегружать массу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_lilya.m.a_".

Как приготовить крабовые нагетсы

Ингредиенты:

крабовые палочки — 400 г;

моцарелла — 200 г;

яйцо — 1 шт;

сметана — 4 ст. л.;

мука — 4 ст. л.;

петрушка — 1 пучок;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

панировочные сухари — 100 г;

яйца для кляра – 1–2 шт;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

Натереть крабовые палочки и моцареллу на мелкой терке. Добавить яйцо, сметану, муку, измельченную петрушку, соль и перец и тщательно перемешать до однородной массы. Сформировать из массы небольшие брусочки или наггетсы желаемой формы. Окунуть каждое изделие во взбитое яйцо, после чего обвалять в панировочных сухарях. Обжарить наггетсы в разогретом масле до равномерной золотистой корочки со всех сторон.

Для вариаций можно добавить в массу немного чеснока или заменить часть моцареллы твердым сыром для более выраженного вкуса. Также возможно запекание в духовке вместо жарки для более лёгкой версии блюда.

Как и с чем подавать

Крабовые нагетсы лучше всего подавать горячими сразу после приготовления, когда корочка остается хрустящей, а сыр внутри тянется. Они прекрасно сочетаются с чесночными соусами, соусом тартаром или легким йогуртовым дипом с зеленью. В качестве гарнира можно подать свежие овощи, салат или картофельные дольки, а для праздничной подачи – украсить зеленью и лимонными дольками.

Крабовые наггетсы – это простая и эффектная закуска, сочетающая доступные ингредиенты и выразительный вкус. Благодаря правильному балансу сыра и крабовых палочек они получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Такое блюдо легко адаптируется под разные вкусы и всегда уместно смотрится как на ежедневном, так и на праздничном столе.