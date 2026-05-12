Малосольные огурчики без уксуса: простой рецепт, который станет любимым этим летом (видео)

Огурцы – это один из самых популярных летних овощей, сезон которых уже активно начался, и именно сейчас они обладают лучшим вкусом и хрусткостью.

В кулинарии их чаще всего используют свежими или квасят, создавая малосольные закуски, которые быстро набирают вкус благодаря природному брожению и специям. Сегодня мы предлагаем вариант приготовления без уксуса – в минеральной воде, что позволяет сохранить максимально естественную текстуру и свежесть огурцов. Для лучшего результата следует выбирать небольшие плотные огурцы с тонкой кожурой, свежий укроп и качественный чеснок, ведь именно они формируют аромат и глубину вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Как приготовить малосольные огурцы на минералке

Ингредиенты:

огурцы – 700 г;

укроп – 1 пучок;

соль – 1 ст. л.;

перец горошком – 10 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

лимон – несколько кусочков;

минеральная вода (сильногазированная) – 500 мл.

Способ приготовления:

Подготовить огурцы, срезать края с обеих сторон для лучшего просаливания. Промыть укроп, очистить чеснок и порезать его пластинками. В емкость выложить огурцы, добавить укроп, чеснок, перец и лимон. Залить все ингредиенты сильно газировкой минеральной водой так, чтобы они были полностью покрыты. Накрыть емкость и оставить в холодильнике на 24 часа для настаивания.

Как и с чем подавать

Малосольные огурцы лучше всего подавать охлажденными как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам. Они идеально сочетаются с отварным или запеченным картофелем, мясными блюдами, грилем и шашлыком. Для подачи можно добавить свежую зелень, каплю оливкового масла или несколько колец лука, что подчеркнет их свежесть. Также огурцы хорошо нравятся в салатах или как хрустящий элемент к сэндвичам.

Малосольные огурцы в минеральной воде – это простой, но эффектный способ получить идеальную летнюю закуску без уксуса. Правильно подобранные ингредиенты и время настаивания гарантируют хрустящую текстуру и насыщенный вкус. Этот рецепт легко адаптировать, добавляя любимые специи или изменяя пропорции по собственному вкусу.