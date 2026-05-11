Современный десерт "Битое стекло": знакомый вкус в новом формате (видео)

Варианты желейных десертов могут быть разными — от классических многослойных тортов до минималистических вариантов из одного ингредиента, например прозрачного фруктового желе. Сегодня мы предлагаем приготовить десерт "Битое стекло" на новый лад — яркий, многослойный и нежный десерт без выпечки, сочетающий разные текстуры и цвета. Для лучшего результата важно выбирать качественное желе с насыщенным вкусом и натуральным ароматом, а также сметану высокой жирности, ведь именно она формирует кремовую основу без водянистой текстуры. Типичная ошибка – недостаточно растворенный желатин или перегревание, что может испортить стабильность десерта, поэтому важно соблюдать температурный режим. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina.cooks.it".

Как приготовить десерт "Битое стекло"

Ингредиенты:

желе – 4 пачки (разные вкусы);

кипяток – 300 мл на каждую пачку;

желатин – 20 г;

холодная вода — 50 мл;

сметана — 800 г;

сгущенное молоко вареное – 200 г;

вафельные медальоны — 150-200 г;

Способ приготовления:

Приготовить желе, растворив каждую пачку в кипятке и тщательно перемешав до полного растворения. Охладить желе и оставить в холодильнике до полного застывания. Залить желатин холодной водой и оставить для набухания, затем разогреть до жидкого состояния, не допуская кипения. Смешать сметану со сгущенкой до однородной кремовой массы. Влить растопленный желатин в сметанное основание и тщательно перемешать. Нарезать застывшее желе кубиками и выложить вместе с вафельными медальонами. Залить подготовленной сметанной массой и распределить равномерно. Охладить десерт в холодильнике до полного застывания.

Для вариаций можно использовать натуральные фруктовые соки вместо желе или добавлять свежие ягоды между слоями. Также сметану можно частично заменить греческим йогуртом для более легкой текстуры.

Как и с чем подавать

Десерт "Битое стекло" лучше подавать хорошо охлажденным, когда он держит форму и имеет выразительный разноцветный срез. Перед подачей его можно украсить свежими ягодами, листочками мяты или слегка присыпать кокосовой стружкой. Он отлично сочетается с ягодными соусами, шариком мороженого или подается как самостоятельный легкий десерт после основного блюда.

"Битое стекло" на новый лад — это современная интерпретация классического десерта, сочетающая в себе простоту приготовления и эффектный вид. Благодаря правильному балансу ингредиентов он выходит нежным, стабильным и очень освежающим. Такой десерт легко адаптирован под сезонные вкусы, сохраняя его яркий характер и универсальность.