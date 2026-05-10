Курочка в апельсиновом маринаде: простой рецепт с ресторанным вкусом (видео)

Необычный вкус блюда

Курицу можно приготовить десятками способов, в частности сделать нагетсы как в фастфуде, которые дома легко приготовить гораздо более качественными и полезными. Однако сегодня мы предлагаем приготовить курицу в апельсиновом маринаде – сочное блюдо с ярким цитрусовым ароматом и сбалансированным сладко-соленым вкусом. В подобных рецептах особенно важно выбирать свежее филе без лишней воды, спелый апельсин с насыщенным соком и качественный соевый соус без излишней солености или добавок. Именно правильный выбор ингредиентов определяет текстуру мяса и глубину маринада, а дополнительные вариации типа меда или острых специй позволяют легко адаптировать вкус под собственные предпочтения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить курицу в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

филе курицы – 2 шт.;

апельсин большой – 1 шт.;

соевый соус — 3 ст. л.;

французская горчица — 1 ст. л.;

сливочное масло — 25 г;

Способ приготовления:

Взять куриное филе и сделать на нем неглубокие разрезы для лучшего проникновения маринада. Выложить ломтики апельсина на дно формы, формируя ароматное основание для запекания. Смешать соевый соус с горчицей до однородности и равномерно залить курицу полученным маринадом. Добавить сверху кусочки сливочного масла для нежности и соусной текстуры. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, периодически поливая курицу маринадом для сочности. Вынуть из духовки и отдохнуть перед подачей, чтобы сок равномерно распределился.

Как и с чем подавать

Такое филе подается горячим, лучше всего с легкими гарнирами, не перебивающими цитрусовый вкус – например, рисом, булгуром или запеченными овощами. Кушанье можно украсить свежей зеленью, тонкими ломтиками апельсина или цедрой для усиления аромата. Хорошо сочетается с легкими йогуртовыми соусами или соусом на основе горчицы и меда, а также со свежими салатами с огурцом или рукколой.

Курица в апельсиновом маринаде – это пример того, как простые ингредиенты могут дать ресторанный результат благодаря правильному балансу вкусов и технике приготовления. Такое блюдо легко адаптируется под разные предпочтения, сохраняя сочность и выразительный аромат.