Курочка в апельсиновом маринаде: простой рецепт с ресторанным вкусом (видео)
Необычный вкус блюда
Курицу можно приготовить десятками способов, в частности сделать нагетсы как в фастфуде, которые дома легко приготовить гораздо более качественными и полезными. Однако сегодня мы предлагаем приготовить курицу в апельсиновом маринаде – сочное блюдо с ярким цитрусовым ароматом и сбалансированным сладко-соленым вкусом. В подобных рецептах особенно важно выбирать свежее филе без лишней воды, спелый апельсин с насыщенным соком и качественный соевый соус без излишней солености или добавок. Именно правильный выбор ингредиентов определяет текстуру мяса и глубину маринада, а дополнительные вариации типа меда или острых специй позволяют легко адаптировать вкус под собственные предпочтения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить курицу в апельсиновом маринаде
Ингредиенты:
- филе курицы – 2 шт.;
- апельсин большой – 1 шт.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- французская горчица — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 25 г;
Способ приготовления:
- Взять куриное филе и сделать на нем неглубокие разрезы для лучшего проникновения маринада.
- Выложить ломтики апельсина на дно формы, формируя ароматное основание для запекания.
- Смешать соевый соус с горчицей до однородности и равномерно залить курицу полученным маринадом.
- Добавить сверху кусочки сливочного масла для нежности и соусной текстуры.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, периодически поливая курицу маринадом для сочности.
- Вынуть из духовки и отдохнуть перед подачей, чтобы сок равномерно распределился.
Как и с чем подавать
Такое филе подается горячим, лучше всего с легкими гарнирами, не перебивающими цитрусовый вкус – например, рисом, булгуром или запеченными овощами. Кушанье можно украсить свежей зеленью, тонкими ломтиками апельсина или цедрой для усиления аромата. Хорошо сочетается с легкими йогуртовыми соусами или соусом на основе горчицы и меда, а также со свежими салатами с огурцом или рукколой.
Курица в апельсиновом маринаде – это пример того, как простые ингредиенты могут дать ресторанный результат благодаря правильному балансу вкусов и технике приготовления. Такое блюдо легко адаптируется под разные предпочтения, сохраняя сочность и выразительный аромат.